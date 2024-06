Ascoli e il cammino per la cessione. La Metalcoat conferma l’impegno

Ascoli, nuovi rilevanti movimenti sul fronte cessione. La Metalcoat scende ufficialmente in campo per ribadire il proprio interesse ad entrare in quota di minoranza all’interno di un eventuale gruppo allestito dal sindaco per avanzare una proposta di acquisto nei confronti del club di corso Vittorio attualmente in mano a Massimo Pulcinelli. Chi pensava ad un’uscita dal campo dei bergamaschi nella delicata partita relativa al passaggio di quote del Picchio è stato di fatto smentito. Come rimarcato a più riprese su queste righe la nota azienda, dopo aver mostrato un primo interesse nel dare un prezioso sostegno in merito, si era successivamente concentrata in una fase di attente valutazioni in merito al ruolo da rivestire all’interno di tale operazione. E nell’ultimo caotico periodo segnato da gruppi internazionali pronti a farsi avanti e trattative sviluppate sottotraccia poi saltate, i fari della Metalcoat sono rimasti sempre accesi per osservare alla finestra quanto si stava evolvendo.

Martedì sera, esattamente nello stesso giorno che in mattinata aveva visto Marco Fioravanti tornare a Roma per incontrare l’imprenditore romano a capo di Bricofer, l’amministratore delegato e presidente dell’azienda bergamasca Matteo Trombetta Cappellani ha fatto ritorno sotto le cento torri per confrontarsi nuovamente col primo cittadino sull’attuale scenario. Nel colloquio avuto la Metalcoat ha ribadito la propria volontà nel voler tendere una mano al territorio piceno, abbracciando anche il discorso calcistico. Nel dicembre 2023 lo stesso gruppo aveva provveduto ad inaugurare un nuovo stabilimento in zona Campolungo investendo oltre 10 milioni nella provincia di Ascoli e dando lavoro a numerose famiglie.

Ora nel lavoro che proprio Fioravanti e l’ex assessore Stallone stanno portando avanti di comune accordo con Pulcinelli, e concertandosi costantemente con i rappresentanti della tifoseria, è stata ritrovata la giusta intesa per condurre le trattative verso la direzione giusta. Nella strada da percorrere ci sarà anche la Metalcoat, insieme ad alcuni imprenditori ascolani e ad altri eventualmente provenienti da fuori. L’obiettivo resta sempre quello di portare il tutto a compimento entro la fine di giugno. Proprio come sindaco e patron avevano garantito alla piazza all’indomani della retrocessione dalla serie cadetta.

Di fatto si sta continuando a lavorare per creare solide basi di una nuova società con radici locali e soprattutto in grado di sostenere economicamente il completo risanamento degli attuali 10,5 milioni circa di debiti. Nel frattempo l’Ascoli si sta avvicinando alla scadenza del primo luglio, termine entro il quale si dovrà provvedere al pagamento degli stipendi di tesserati e dipendenti, oltre che dei relativi emolumenti Inps e Irpef.

