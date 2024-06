Ascoli e il futuro dei bianconeri. Dialogo tra Pulcinelli e gli americani

L’Ascoli si avvicina al fatidico momento che potrebbe decidere il futuro della società. Nello specifico parliamo della prossima settimana che potrebbe subito aprirsi con novità molto importanti sul fronte della cessione societaria. Il fondo statunitense, di cui vi abbiamo parlato nel corso dei giorni passati, si avvicina ogni giorno che passa alla possibilità di trovare un’intesa con l’attuale proprietario Massimo Pulcinelli. Il dialogo tra le due parti è in stato avanzato e ciò non esclude che nelle prossime ore si potrebbe riuscire a trovare l’intesa giusta per produrre la fumata bianca. Messa in sicurezza la partecipazione al prossimo campionato di serie C, ora le priorità del club e del comune sono diventate il raggiungimento della vendita come affermato pubblicamente dal patron e poi garantito successivamente anche dal sindaco Fioravanti dopo quel fatidico incontro avvenuto a Roma.

Proprio il candidato della coalizione di centrodestra, che domani e domenica sarà in corsa per la riconferma alla guida della città, aveva deciso di scendere in campo per favorire l’iscrizione al campionato e poi la successiva vendita. Martedì tra l’altro è atteso il ritorno in città di Matteo Trombetta Cappellani del gruppo Metalcoat.

"La retrocessione in serie C è stato un durissimo colpo che tutta la comunità e la piazza ascolana sta ancora faticando a digerire - dichiara il primo cittadino Marco Fioravanti -. Come è nella nostra indole, però, ci siamo subito rimboccati le maniche per rialzarci quanto prima. Formalizzando l’iscrizione al prossimo campionato, abbiamo mantenuto l’impegno preso con la città: uno straordinario lavoro di squadra da parte dell’intero territorio, attraverso una sinergia con l’attuale società bianconera e con il fondamentale sostegno economico degli imprenditori locali, che per l’ennesima volta hanno dimostrato grande amore per le sorti del club bianconero". Finalmente si alza il sipario sui lavori relativi alla tanto attesa nuova curva sud ‘Rozzi’, la vera casa della tifoseria ascolana che da tempo il popolo bianconero aveva reclamato a più riprese dopo le vicissitudini e le problematiche emerse nel corso degli ultimi anni. Stamattina a mezzogiorno sarà ufficialmente aperto il cantiere che favorirà la rinascita dello sterico settore dei tifosi del Picchio. "Prenderanno il via anche i lavori di ricostruzione della curva sud – prosegue Fioravanti -, mentre contestualmente si continuerà a lavorare sulla cessione del club: la volontà, condivisa da tutti gli attori in campo è quella di trovare una soluzione quanto più rapida possibile per poter programmare l’imminente campionato di serie C e garantire il miglior futuro all’Ascoli Calcio". La nuova curva sarà un settore in grado di ospitare 4mila persone che si svilupperà alle spalle del rettangolo di gioco sulla falsariga della tribuna Mazzone, già presente sul lato est dello stadio Del Duca.

Massimiliano Mariotti