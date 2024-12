Ascoli e Spal si sfidano al Del Duca: 12esimo incontro in Serie B

Ascoli e Spal venerdì sera allo stadio Del Duca, con avvio programmato alle ore 20.30, torneranno a sfidarsi per la 12esima volta dopo le passate occasioni che, nel corso delle ultime stagioni, hanno visto le due squadre misurarsi nel campionato di serie B. La contesa tra i due storici club sarà l’appuntamento col quale entrambe le pretendenti saluteranno ufficialmente il proprio 2024.

Il bilancio dei precedenti parla di 11 occasioni che hanno visto il Picchio inanellare complessivamente 4 vittorie, 5 pareggi e incassare soltanto 2 sconfitte tra le mura amiche. L’ultima occasione risale all’incontro del 20 agosto 2022 terminato per 1-1, quando al Del Duca, davanti ad una buona cornice di pubblico, l’allora formazione guidata da Cristian Bucchi non riuscì ad andare oltre all’1-1. Quell’avvio di campionato fu contraddistinto da un calendario curioso che mise davanti ai bianconeri la possibilità di sfruttare due gare in casa nei primi due turni sorteggiati. Una settimana prima la squadra era riuscita a superare la Ternana per 2-1 grazie alle reti messe a segno da Botteghin e Collocolo. Nel finale gli umbri provarono a riaprire i conti con il centro dell’ex Favilli, ma alla fine fu l’Ascoli a strappare i primi tre punti della sua stagione. Nel successivo appuntamento con la Spal così fu l’attaccante Gondo a portare avanti i beniamini di casa con il rigore procurato e messo a segno nel corso del primo tempo. La gioia del vantaggio durò davvero poco perché qualche minuto dopo fu l’ex Maistro ad infliggere la rete del definitivo pareggio. L’ultima vittoria del Picchio, invece, resta quella per 2-0 del 27 dicembre 2020. Nel match che segnò l’inizio dell’avventura di Sottil alla guida dell’Ascoli ci pensò un super Sabiri ad assestare la doppietta con la quale i padroni di casa riuscirono ad invertire immediatamente la rotta dopo le fallimentari scelte del club di affidarsi agli allenatori Bertotto e Rossi. La vittoria estense più recente porta invece la firma di Colombo nel confronto disputato il 21 ottobre 2021. Alla seconda annata di Sottil, la Spal sfruttò un passeggero momento di difficoltà dei bianconeri per portare via dal Del Duca l’intera posta in palio. Superate le difficoltà poi la squadra seppe fare quadrato per inanellare una serie esaltante di risultati che condussero ai playoff del successivo maggio ‘22, poi persi in casa per 1-0 al primo turno giocato col Benevento. Il gol vittoria dei sanniti fu opera di Lapadula.

mas.mar.