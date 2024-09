Ascoli: esonerato Carrera. Il compito di invertire la rotta spetterà a Ledesma

Ascoli Piceno, 27 settembre 2024 – Tanto tuonò che piovve. L'Ascoli esonera l'allenatore della prima squadra Massimo Carrera e si affida a Cristian Ledesma, attuale tecnico della Primavera. L'annuncio ufficiale è giunto stamattina dopo che ieri a Carpi ancora una volta il Picchio ha mostrato un'immane fatica nel riuscire ad esprimere una manovra e soprattutto dei concetti di gioco ben precisi. Al Cabassi il match è terminato 2-2, ma a dettare i ritmi per gran parte del confronto sono stati i padroni di casa che poi nel corso della ripresa hanno dovuto fare i conti con la fatica, chiudendo anche in dieci per l'infortunio a Cortesi arrivato in un momento in cui i biancorossi avevano terminato i cambi disponibili. Neanche di fronte a questa ghiotta occasione l'Ascoli è riuscito a far valere i propri valori ed assestare la rete del sorpasso che avrebbe permesso di portare a casa la vittoria e dimenticare il brutto passo falso di domenica scorsa in casa contro la Lucchese. Carrera era già finito in discussione proprio al termine del match con i toscani.

Eloquenti in quel caso le dichiarazioni rese dal direttore sportivo Emanuele Righi dopo il pesante ko incassato. Ieri la reazione c'è stata solo parzialmente e così, nonostante i soli due giorni di distanza dalla sfida di domenica col Rimini, i vertici societari hanno deciso di operare l'avvicendamento. Oltre al tecnico sono stati sollevati dall'incarico anche l'allenatore in seconda Sergio Porrini e il preparatore atletico Giovanni Saracini. Quello che segnerà l'esordio di Ledesma alla guida dell'Ascoli sarà una sorta di battesimo di fuoco dato che i bianconeri saranno subito chiamati a scendere in campo con l'obbligo di dover vincere. L'argentino, ex centrocampista della Lazio, oggi dirigerà subito il suo primo allenamento cercando di capire quali modifiche operare per consentire alla squadra di trovare immediatamente una netta inversione di tendenza.