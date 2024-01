Ascoli, fumata bianca per Gagliolo. E può arrivare anche Mantovani

Ascoli, ecco finalmente Gagliolo. Nella serata di ieri è arrivata la tanto attesa fumata bianca per l’esperto centrale difensivo che nel corso del pomeriggio aveva già voluto anticipare il suo arrivo sotto le cento torri con una storia social che lo vedeva in viaggio in autostrada verso il capoluogo piceno. Una volta giunto in città il 33enne si è recato in sede per incontrare il direttore sportivo Giannitti e mettere nero su bianco, legandosi ai colori bianconeri. La vicenda aveva visto un rallentamento della trattativa per i rapporti esistenti tra il giocatore e l’Aek Larnaca, società cipriota con la quale Gagliolo aveva firmato un vincolo fino al 2025. Il centrale doveva prima risolvere la sua situazione contrattuale prima di potersi liberare e quindi firmare per l’Ascoli. Cosa che si è riuscita a sbloccare negli ultimi giorni quando le parti erano tornate a rapportarsi per addivenire ad un’intesa comune. Trovato l’incontro su tutti i dettagli così il giocatore è potuto rientrare in Italia per poi riuscire a chiudere insieme al club di corso Vittorio Emanuele l’operazione che gli permetterà di ripartire in cadetteria con una nuova sfida. Il suo arrivo di certo andrà a rinforzare il pacchetto arretrato del Picchio in questa seconda e decisiva metà del campionato in cui il tecnico Castori e i suoi uomini dovranno cercare di lottare per risalire la classifica fino al traguardo salvezza. Si tratta di un elemento dotato di un ampio bagaglio di esperienza sul quale l’Ascoli potrà contare nei momenti delicati del suo cammino. La pista Gagliolo però non resta l’unica soluzione possibile.

Le altre ipotesi. Fino ad una settimana fa le principali piste che l’Ascoli aveva seguito erano state quelle legate all’altro difensore Mantovani e al centrocampista Luperini, tutti e due di proprietà della Ternana, nonché l’ingresso di Inglese, attaccante ormai finito da tempo fuori dal progetto tecnico del Parma. Nonostante tutti e tre i giocatori avessero apertamente abbracciato l’ipotesi di un loro trasferimento in bianconero, le rispettive situazioni erano sembrate in salita a causa della mancata intesa con le società di appartenenza. Considerando però l’inesorabile avvicinarsi vero la chiusura della finestra invernale di mercato, non è escluso che i discorsi possano essere ripresi per un eventuale colpo di scena nella fase finale del mercato. Il centrale 27enne dopo aver già precedente comunicato le sue intenzioni di lasciare i colori rossoverdi sembrerebbe deciso nell’avanzare una richiesta ufficiale di cessione nei confronti dei vertici del club umbro. Qui Capozucca si era ripetutamente detto non intenzionato a cedere giocatori ad una diretta concorrente per la salvezza. Di fronte al permanere di tale situazione però il ds delle Fere potrebbe rivalutare la questione e acconsentire alla partenza di Mantovani che scalpita per ritrovare il tecnico Castori.

Massimiliano Mariotti