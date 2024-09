L’Ascoli ora blinda la difesa. Curado: "Felice di essere qui"

L’Ascoli blinda la difesa con l’arrivo di Marcos Curado. Sarà l’argentino a consentire di alzare il livello attualmente offerto dal pacchetto arretrato dopo le lacune mostrate nel corso delle recenti uscite. Il 29enne è arrivato al Picchio a titolo definitivo dal Catania e ha firmato col club di corso Vittorio un biennale con opzione. L’annuncio c’è stato nel primo pomeriggio di ieri. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Catania le prestazioni sportive di Marcos Curado – si legge nella nota diramata -, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione. Argentino di Mar Del Plata, nato il 9 maggio 1995, è un difensore centrale d’esperienza con alle spalle 98 presenze in serie B con Crotone, Frosinone e Perugia, 75 nel massimo campionato argentino con l’Arsenal di Sarandì, club che ha dato il via alla sua carriera sviluppatasi in Italia. Ad acquistarlo nel 2018 è il Genoa, che lo gira in prestito prima al Crotone – dove contribuisce alla promozione in serie A nella stagione sportiva 2019-20 – e successivamente al Frosinone. Nella stagione sportiva 2021-22 approda in prestito in B al Perugia, che lo riscatta l’anno successivo.

È reduce dall’esperienza in serie C col Catania fino alla disputa dei playoff. Il club bianconero accoglie con soddisfazione l’arrivo di Marcos Curado che vestirà la maglia numero 2". Il centrale difensivo si è subito messo a disposizione di tecnico e compagni. Alla luce dei noti problemi difensivi, Curado si candida subito per una maglia da titolare all’interno della linea difensiva che il timoniere del Picchio deciderà di schierare dal primo minuto in occasione del match in casa di lunedì sera (avvio alle 20.45) contro la Pianese.

"Sono appena arrivato qui ad Ascoli, sono molto felice e ho tanta voglia di iniziare una nuova avventura con questa maglia – le prime parole in bianconero dell’argentino -. Di questa piazza me ne aveva parlato Marsura con cui ho condiviso la scorsa stagione al Catania. Mi ha anticipato del gruppo e della città. Ho sentito anche Carpani che in quest’ultimo mese mi ha fatto una testa così. È stato lui a raccontarmi cosa rappresenta l’Ascoli per la città. Sono contentissimo di essere qui anche per questi motivi. Sono un difensore centrale che può giocare in una difesa a tre sia come centrale che in qualità di braccetto, ma posso scendere in campo anche in una difesa a quattro. Ho visto l’ultima partita disputata dai ragazzi contro la Spal e mi hanno fatto un’ottima impressione. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione. L’importante è che ci vediamo lunedì sera al Del Duca. Vi aspetto tutti allo stadio. Forza Ascoli". Proprio la gara contro la formazione toscana aprirà il cammino dei bianconeri tra le mura amiche.

Massimiliano Mariotti