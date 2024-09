Incontro a Roma tra il sindaco e Pulcinelli

Ore di riflessione per Massimo Pulcinelli. Il patron ieri a Roma è tornato ad incontrare il sindaco Marco Fioravanti ed Enrico Diomedi, figura professionale incaricata a ricevere le manifestazioni d’interesse eventualmente avanzate per l’acquisizione della società. Al centro del confronto avvenuto nella capitale, come avevamo anticipato su queste righe, c’era la volontà di arrivare a capire se potevano venire ad esistenza le condizioni adatte per riuscire a ricompattare l’ambiente dopo la netta frattura tra la piazza e i vertici del club all’indomani della retrocessione in serie C. Era stato Pulcinelli stesso a dirsi aperto ad un confronto attraverso la lettera aperta del 2 agosto. Invito raccolto dalle istituzioni, ma declinato dal tifo organizzato a seguito della linea presa dai gruppi di disertare tutte le gare casalinghe fino a fine del campionato. Gli ultras seguiranno la squadra solo in trasferta indentificandosi con lo striscione "Meglio una coerente solitudine che un vile compromesso". La tifoseria organizzata non tornerà sugli spalti dello stadio Del Duca finché l’attuale proprietario dell’Ascoli non deciderà di operare dei cambiamenti significativi e volti a chiudere definitivamente con i dirigenti che si sono resi autori del fallimento gestionale e sportivo culminato con il ritorno in C. Qui ora ci sarà da capire se il patron deciderà di azzerare il consiglio di amministrazione compiendo un passo verso le richieste della tifoseria. Sul fronte mercato, una volta definito l’arrivo del difensore centrale Curado, ora l’Ascoli proverà a sfruttare gli ultimi giorni della sessione estiva favorire un ingresso anche in relazione al reparto di centrocampo. Secondo i piani sviluppati dal suo direttore sportivo Emanuele Righi, adesso il Picchio proverà ad assicurarsi anche l’arrivo di un centrocampista e qui il nome di cui si è parlato con insistenza nel corso degli ultimi giorni risponde a quello di Salvatore Santoro. Il giocatore del Pisa è un elemento in grado di giocare sia davanti alla difesa che più avanti. I nerazzurri lo hanno inserito sulla lista dei possibili partenti, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Padova. In queste ultime giornate di trattative l’Ascoli proverà a chiudere il cerchio per fornire a Carrera un rinforzo anche nel reparto mediano.

mas.mar.