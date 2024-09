Ascoli, la mira sembra giusta. L’attacco sta già convincendo

L’Ascoli proverà a confermare i numeri fatti registrare dall’attacco in queste prime uscite stagionali anche nel corso della gara interna con la Pianese di lunedì sera (fischio d’inizio alle 20.45). Sarà questo il match che aprirà ufficialmente il cammino interno del Picchio tra le mura amiche. Attualmente Carrera e i suoi uomini, come ben sappiamo, non potranno contare sulla spinta della caldissima tifoseria organizzata per i motivi di cui abbiamo recentemente parlato a più riprese. I gruppi del tifo organizzato infatti attraverso una nota ufficiale avevano fatto sapere che avrebbero aperto alla possibilità di un loro ritorno allo stadio solo a patto di un importante e radicale cambiamento a livello societario, compreso l’allontanamento di determinate figure e di tutti i dirigenti ritenuti responsabili del fallimento gestionale e sportivo che poi ha condotto il club alla retrocessione. L’attuale proprietario Massimo Pulcinelli però non sembrerebbe ancora propenso ad accettare tali richieste. Sicuramente ad oggi quel rinnovamento chiesto dalla piazza non è stato operato neanche per quanto riguarda il settore giovanile, ormai pronto a ripartire con una struttura grosso modo identica a quella della passata stagione.

Invece ad essere stravolto, per forza di cose, è stato l’organico della prima squadra. Ma ciò risultava essere una scelta decisamente scontata data la differente categoria da affrontare. Nel frattempo in campo l’Ascoli non dovrà farsi scappare la possibilità di ottenere tra le mura amiche i primi 3 punti del suo percorso. Questo per alimentare realmente quanto dichiarato dinanzi ai microfoni dal direttore sportivo Emanuele Righi. Ovvero la volontà di riuscire a disputare un campionato importante. In queste prime battute del torneo il principale punto di forza dei bianconeri è sembrato essere l’attacco. Il rendimento ha consentito di mettere a segno 5 reti in 3 gare (le prime due in Coppa Italia di serie C). All’interno del reparto è stato ottimo l’impatto avuto da un giocatore esperto come Simone Corazza che ha già dimostrato di saper trascinare i compagni a suon di gol. In sole due presenze, tra il match di coppa ad Arezzo e l’esordio in campionato con la Spal, il centravanti è riuscito ad andare a segno altrettante due volte. Con lui a portare gli assalti in area avversaria ci saranno D’Uffizi, Marsura e Tirelli. Questi i nomi già capaci di rendersi protagonisti. Occhio però alla Pianese che dopo la buona prova messa in campo col Perugia, si sta preparando al meglio per rendere la vita dura anche all’Ascoli. "Con il Perugia abbiamo fatto una grande gara e meritavamo la vittoria – commenta Gabriele Capanni, esterno offensivo dei toscani –. Il calcio è così e stiamo subito pensando alla prossima partita con l’Ascoli. Possiamo dare del filo da torcere a tutte le squadre".

Massimiliano Mariotti