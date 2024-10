Ascoli, il centrocampista Varone: "Non vedo l’ora che arrivi domenica"

L’Ascoli guidato da Mimmo Di Carlo è già tutto focalizzato sul prossimo incontro in programma contro la Ternana (domenica con avvio alle 20.45). Quello in terra umbra sarà uno snodo fondamentale che consentirà di misurarsi con una delle pretendenti alla promozione diretta. L’obiettivo resta indubbiamente quello di riuscire a cambiare subito marcia. Il ko interno per 2-1 col Pescara è ormai alle spalle e per iniziare a risalire la classifica stavolta il Picchio dovrà fare punti in trasferta. A maggior ragione dopo le ultime tre recenti sconfitte consecutive tra le mura amiche. Trend che al Del Duca non si verificava dall’amaro 2013. A parlare del momento che sta vivendo la squadra è stato il centrocampista Ivan Varone.

"Ho ancora un po’ di fastidio – commenta il 32enne alla web tv ufficiale del Picchio –, ma sono sceso in campo perché era importante la mia presenza e l’avrei rifatto altre mille volte. Ora per fortuna sta andando meglio e non vedo l’ora che arrivi domenica per poter giocare. Col Pescara c’è stato un bell’atteggiamento e abbiamo lottato su ogni pallone. Dobbiamo correggere gli errori individuali che ci sono stati, però sono convinto che la strada tracciata sia quella giusta". Da una settimana a questa parte in panchina è arrivato Di Carlo. Ora spetterà a lui modellare la squadra secondo le sue idee di gioco.

"È un allenatore che sa quello che vuole – prosegue -. Ci ha chiesto poche cose perché avevamo avuto soltanto due giorni per lavorare con lui. Pretende di lottare sempre e questo mi piace tantissimo. Poi ci ha chiesto di divertirci e liberare la testa. Amo giocare in una piazza come questa, dove la mattina vai a fare colazione al bar e la gente che entra parla solo di questo. Ascoli è una piazza che ti fa sentire un calciatore vero e per me questa cosa è bellissima. Ti dà un’energia incredibile. Spero che arrivi anche agli altri. Vorremmo rendere felici i tifosi. Quello che stiamo facendo non basta, serve molto di più".

A Terni sarà una sfida particolare anche per Varone che con la casacca rossoverde ha avuto modo di esordire in serie B. "Lì sono stato benissimo e ho ancora tanti amici – conclude -. Alla Ternana ho vissuto un’annata importante perché riuscii a debuttare in serie B, ma anche a Reggio Emilia vincemmo il campionato. L’ultima stagione al Cesena è stata incredibile per il gruppo che si è creato e la gente. Domenica so che sarà una partita sentita e che c’è una bella rivalità, ma queste sono le gare che mi piacciono di più. Adesso sono felice di giocare nell’Ascoli e non vedo l’ora di scendere in campo. Alla fine della scorsa partita eravamo tutti arrabbiati perché il risultato non ci aveva premiato. Dobbiamo lavorare forte e lo stiamo facendo. Presto inizieremo a divertirci anche noi".

