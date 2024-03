Ascoli in piena corsa salvezza. Occhio ai risultati delle avversarie

L’Ascoli sfrutta la sosta per gli impegni delle nazionali per affilare le armi in vista della ripresa del campionato. A partire dalla delicatissima sfida di La Spezia (lunedì di Pasquetta primo aprile alle 15) ogni singola gara rivestirà un peso fondamentale per gli uomini di Carrera che cercheranno di risalire la classifica verso la sperata salvezza. Attualmente i bianconeri non sono ancora tornati ad essere completamente padroni del proprio destino e per farlo dovranno provare a portare via il bottino pieno dalla tana dei liguri, staccando proprio una diretta concorrente. Un esito del genere inoltre consentirebbe anche di annullare il momentaneo vantaggio nelle mani della squadra guidata da D’Angelo che proprio in occasione del match d’andata riuscì ad imporsi al Del Duca per 2-1. Oltre a non poter permettersi altri passi falsi però il Picchio, dopo aver fatto la propria parte, dovrà rivolgere un occhio anche su quanto accadrà sugli altri campi.

Soprattutto in riferimento del percorso che riuscirà a fare la Ternana da qui alla fine. Il 31esimo turno di B vedrà gli umbri dell’ex Breda impegnati al Ferraris per vedersela faccia a faccia contro una Sampdoria che proprio recentemente è tornata a stazionare in zona playoff grazie alla serie di tre vittorie consecutive strappate a Feralpisalò (1-3), Ascoli (2-1) e Bari (0-1).

La formazione di Peppe Iachini e il Cosenza, due pretendenti che oggi vantano solo 3 punti di vantaggio sui bianconeri, saranno contestualmente chiamate a vedersela rispettivamente contro Modena e Brescia.

Il fine settimana successivo poi al Picchio spetterà l’arduo compito di portare via punti al Venezia, una delle principali candidate alla promozione diretta in A. Stavolta saranno particolarmente interessanti gli altri scontri: Feralpisalò-Cosenza, Spezia-Lecco e Ternana-Modena. Dopodiché l’Ascoli, a seguire, tornerà sabato 13 al Tombolato per provare a battere un Cittadella che solo nelle ultime uscite è tornato a smuovere la classifica con due pareggi (Cosenza e Modena), dopo la terribile serie di 8 ko consecutivi.

Il 32esimo turno potrebbe diventare una giornata chiave dato che molte delle squadre in corsa per il mantenimento della categoria avranno di fronte avversarie tutt’altro che agevoli.

Il Bari sarà impegnato a Como. La Ternana andrà a Cremona. La Feralpisalò farà visita al Pisa. Il Cosenza accoglierà il Palermo al San Vito-Marulla.

Lo Spezia infine sfiderà in trasferta la capolista Parma. In caso di un risultato positivo dell’Ascoli in casa dei veneti, la possibilità di fare un ulteriore passo avanti diventerebbe seriamente concreta.

Ma facciamo un passo alla volta. Intanto le attenzioni restano tutte focalizzate sullo snodo cruciale rappresentato dallo Spezia.

Massimiliano Mariotti