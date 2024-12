Ascoli, una foto natalizia per i tifosi: "Rimpianti ma siamo sulla giusta strada"

Con il servizio fotografico realizzato dall’Officina dell’immagine Celluloide di Attilio Luzi, i calciatori hanno inviato i loro auguri di Buon Natale a tutti i tifosi del Picchio. Una novitá quella degli atleti in posa natalizia su poltrone e divani, come le famiglie nobili di una volta. Non c’è stata infatti quest’anno la tradizionale canzone di Natale che ha accompagnato le festività negli anni precedenti. La squadra adesso godrà di qualche giorno di vacanza per poi ritrovarsi sabato 28 per riprendere la preparazione in vista della sfida della Befana a Piancastagnaio contro la Pianese.

A fare gli auguri sui social hanno pensato il capitano Riccardo Gagliolo e il vice Ivan Varone. "Arriviamo alla sosta natalizia con qualche rimpianto, ma consapevoli di aver intrapreso la strada giusta. Buone feste a tutti". Così il trentaquattrenne capitano dell’Ascoli, ha voluto salutare i tifosi. Con lui, come detto, anche il vice capitano Ivan Varone: "Rammarico per non aver vinto la sfida con la Spal – ha scritto Varone su Instagram -, ma l’atteggiamento è stato giusto, quello di chi vuole arrivare lontano. Buon Natale a tutti, ci rivediamo presto". Varone diffidato e ammonito nel corso del match contro la Spal, salterà per squalifica il primo match del 2025 in programma come detto contro la Pianese nel pomeriggio di Lunedì 6 Febbraio.

E nel frattempo il bomber Simone Corazza si coccola suo figlio Santiago venuto al mondo subito dopo il triplice fischio della sfida pareggiata con la Spal. Corazza che era partito subito dopo pranzo per Latisana vicino Udine, è arrivato appena in tempo per assistere la moglie durante il parto. Una partenza anticipata che lo ha costretto a saltare la sfida proprio contro gli estensi e che gli ha impedito di dare la caccia al primo posto nella classifica dei cannonieri di Serie C. Il centravanti dell’Ascoli, ha infatti chiuso il 2024 al secondo posto nella classifica cannonieri del raggruppamento B del campionato di Serie C 2024/2025. L’attaccante friulano, ha realizzato finora 11 gol in 19 presenze con tre rigori e una media di una rete ogni 149 minuti. Stesso bottino di gol per Giovanni Bruzzaniti del Pineto (autore di una tripletta contro la Lucchese), che lo ha agganciato proprio sul secondo gradino del podio. In vetta c’è sempre Emanuele Cicerelli della Ternana a quota 12 marcature con quattro rigori all’attivo.

Simone Corazza, fresco del prolungamento di contratto fino a giugno 2027, fa sognare i tifosi perché in coppia con Forte, supportati dal fantasista Tremolada comporrebbe un attacco che potrebbe far scalare alla compagine di Mister Mimmo Di Carlo qualche altra posizione in classifica. Francesco Forte in questi mesi si è allenato duramente al Picchio Village, viene dato in grandissima forma e scontata la squalifica, da domenica 29 dicembre, potrà tornare a giocare. Sarà lui il primo grande rinforzo di gennaio. Insomma, un bel regalo di Natale per i tifosi bianconeri.

Valerio Rosa