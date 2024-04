Ascoli ko nello scontro salvezza con lo Spezia, tifoso si sente male: gara sospesa per mezz’ora

Spezia, 1 aprile 2024 – Lo Spezia vince per 2-1 l'importantissima scontro salvezza contro l' Ascoli In una partita segnata dal malore di un tifoso sugli spalti. Match interrotto per quasi mezz'ora a partire dall'89' per permettere i soccorsi e il trasporto di un uomo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Grazie all'intervento dei sanitari le condizioni del tifoso sono migliorate e l’uomo è arrivato in ospedale in stato di coscienza.

L'Ascoli dunque rifila un bruttissimo scherzo di Pasquetta ai propri tifosi. Il Picchio cade 2-1 a La Spezia nella gara che non si doveva assolutamente perdere e così il pesce d'Aprile è servito.

I bianconeri pagano a caro prezzo alcune disattenzioni che spianano la strada verso il successo dei liguri. A fine gara esplode la rabbia dei settecento tifosi presenti al Picco che tornano a contestare la società.

Nel match più importante del campionato Carrera cambia qualcosa nelle scelte dal primo minuto. Prima del fischio d'avvio riprendono i cori di protesta rivolti nei confronti di Pulcinelli, De Santis e Giannitti. I nervi sono a fior di pelle fin dalle prime battute. Il primo squillo è proprio del Picchio. Zoet sventa in corner su Giovane. Lo spavento sveglia i liguri che passano avanti con Vignali (150 presenze in B) grazie ad un'incertezza difensiva. La posizione del laterale è buona. A tenerlo in gioco è Bellusci, in lieve ritardo nell'attuare la trappola del fuorigioco.

Le trame cercate dai padroni di casa e gli inserimenti costanti sono le armi con cui gli uomini di D'Angelo provano a creare delle difficoltà. Se Verde fa fatica a divincolarsi dalle marcature, Elia invece è particolarmente vivace sul fronte sinistro. L'Ascoli è vivo e cerca di rispondere cercando soluzioni rapide per vie centrali. Su una di queste Di Tacchio innesca Rodriguez che si gira bene eludendo Mateju per poi trafiggere Zoet all'angolino.

La ripresa si apre male con il nuovo vantaggio dello Spezia. Ancora una dormita della retroguardia permette a Hristov di colpire il palo di testa per poi ribadire dentro sulla respinta. Vasquez evita il tris salvando su Vignali e Verde.

La reazione non c'è, i cambi non sortiscono l'effetto sperato e i padroni di casa controllano il match senza eccessive difficoltà.

Nel finale la gara resta sospesa una mezz'ora per un malore di un tifoso sugli spalti: per fortuna l’uomo si è ripreso ed è stato trasportato all’ospedale per le cure.

Alla ripresa del gioco non c'è più tempo per l'Ascoli. I bianconeri tornano tra i candidati per la retrocessione diretta.

Il tabellino

SPEZIA-ASCOLI 2-1

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolau; Vignali, Nagy, S. Esposito, Elia (dal 42' s.t. Tanco); Verde (dal 33' s.t. F. Esposito), Bandinelli; Falcinelli (dal 41' s.t. Jagiello). Panchina: Zovko, Pietra, Corradini, Moro, Cugnata, Gelashvili, Candelari, Bertola, Kouda. Allenatore: D'Angelo.

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Vaisanen (dal 35' p.t. Quaranta), Bellusci, Mantovani; Zedadka, Masini (dal 30' s.t. D'Uffizi), Di Tacchio, Giovane (dal 15' s.t. Caligara), Celia (dal 15' s.t. Bayeye); Streng (dal 15' s.t. Duris), Rodriguez. Panchina: Viviano, Bolletta, Adjapong, Milanese, Valzania, Tavcar, Maiga Silvestri. Allenatore: Carrera.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Marcatori: al 12' p.t. Vignali (S), al 24' p.t. Rodriguez (A), al 7' s.t. Hristov (S)

Note – 7.407 spettatori per un incasso complessivo di 62.791 euro. Ammoniti Nagy per lo Spezia, Streng per l'Ascoli. Tiri in porta 6-2. Tiri fuori 3-4. In fuorigioco 2-2. Angoli 4-4. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 6’.