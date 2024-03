Ascoli, la protesta ultras continua: "I primi cinque minuti tutti zitti"

Nella gara in casa col Lecco, che domani (avvio alle 16.15) segnerà l’esordio di Carrera sulla panchina dell’Ascoli, il clima previsto sugli spalti sarà tutt’altro che sereno. Gli Ultras 1898 e gli altri gruppi del tifo organizzato della curva nord hanno deciso di rispettare 5’ di silenzio per protestare nei confronti dei vertici del club di corso Vittorio. "5 minuti di silenzio e poi scateniamo l’inferno – si legge nel comunicato –. Contro una gestione societaria carente, dissennata, confusionaria e senza alcuna progettualità. Contro chi vorrebbe zittirci alzando la musica dell’impianto fonico. Contro chi non accetta le critiche nonostante lo scempio e preferisce non essere al Del Duca. Domenica rimarremo in silenzio! Per 5 minuti saremo quello che vogliono: consumatori, paganti e silenziosi, senza diritto di critica. Invisibili comparse che frequentano il Del Duca solo per mancanza di alternative. Siamo sicuri che leggendo queste poche righe i soliti avranno avuto da ridire, ’proprio adesso che la squadra ha bisogno di sostegno...’, sembra di sentirli i mugugni imbronciati dei criticoni, anche se mancheremo solo per 5 minuti. Cosa dovremmo dire allora noi di una società che latita da mesi? Riusciranno a capire il parallelismo? Ne dubitiamo ma ci proviamo ugualmente. Al termine dei 5 minuti torneremo ad essere la ’tifoseria dell’ Ascoli’, quella capace di fare la differenza e trascinare la squadra verso la salvezza, con ogni mezzo, travolgendo parolai, avventurieri, speculatori e mezze calzette, di cui abbiamo ormai le palle piene. Pronti a fare la nostra parte e a far sentire la nostra voce".

Sul campo invece il nuovo tecnico dell’Ascoli ha proseguito la preparazione. Brutte notizie dall’infermeria. A comunicare l’entità del guaio occorso al brasiliano Botteghin è stato il club attraverso un bollettino medico. Il centrale difensivo, dopo essersi sottoposto a risonanza magnetica, ha riportato una lesione muscolare al soleo della gamba destra. Il capitano ha già iniziato le terapie previste dal programma di recupero, ma si teme che debba restare out almeno per un mese. Una tegola per Carrera che nelle sedute svolte in questi giorni ha dovuto fare i conti anche con la squalifica di Quaranta e gli acciacchi accusati da Bellusci nel corso dell’ultima gara giocata a Marassi. Sarà a disposizione invece Masini che ha risolto il guaio muscolare che lo aveva costretto a saltare le ultime tre partite contro Brescia, Reggiana e Sampdoria.

Nel frattempo sono arrivate nuove convocazioni per Duris e Giovane. Il primo è stato convocato dalla nazionale slovacca per prendere parte alle due amichevoli previste contro Austria (sabato 23 marzo) e Norvegia (martedì 26 marzo). Giovane invece raggiungerà il ritiro dell’under 20 a Coverciano dopo il match col Lecco per la sfida con la Romania di giovedì 21 marzo.

Massimiliano Mariotti