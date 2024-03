Ascoli, la sorpresa del patron. Pulcinelli visita mister e squadra

Visita a sorpresa al Picchio Village. Nella giornata di ieri Massimo Pulcinelli e buona parte dei vertici societari, poco prima di pranzo, hanno raggiunto il quartier generale dell’Ascoli per risollevare il morale della truppa in vista della gara di domenica contro il Lecco (avvio alle ore 16). Una gara praticamente da dentro o fuori per continuare a sperare ancora nella possibilità di restare a portata di una salvezza diretta.

L’avvicendamento in panchina inevitabilmente è finito per scuotere uno spogliatoio che, seppur alle prese con delle difficoltà, era comunque coeso con Castori. La prestazione sfoderata dai bianconeri a Marassi era comunque stata buona fino al tremendo finale. Ora con il cambio al timone operato nella giornata di lunedì toccherà a Carrera preparare un Ascoli determinato e in grado di non farsi scappare l’obbligatorio appuntamento con i tre punti contro l’ultima della classe. Ecco così che al termine della seduta di allenamento svolta al mattino il patron e i suoi dirigenti si sono recati al centro sportivo per incontrare Carrera e la squadra. Pulcinelli si è confrontato a lungo con tecnico e staff per scambiare impressioni e prime valutazioni a due giorni dalla nomina del nuovo allenatore.

Assieme al patron c’erano il presidente Neri, il direttore generale Verdone, il direttore sportivo Giannitti. Nella foto scattata dal club e diramata con un comunicato ufficiale non si intravede De Santis, responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali nonché fedele consigliere del patron.

Proprio all’inizio della scorsa settimana a lui gli ultras, nel corso di un faccia a faccia andato in scena all’hotel La Corte del Sole, avevano intimato di farsi da parte e restare lontano dalle vicende legate al Picchio. Sul campo la squadra ha svolto il secondo allenamento sotto la guida di Carrera che avrà poco tempo per farsi trovare pronto alla sfida che segnerà il suo esordio alla guida dell’Ascoli. Restano ancora in dubbio il brasiliano Botteghin che in occasione del match andato in scena al Ferraris era stato costretto a fare i conti con un guaio di carattere muscolare.

Dovrebbe invece farcela Bellusci, i cui acciacchi non sembrerebbero essere così rilevanti. Si sono rivisti in campo anche Adjapong e Falasco, nelle ultime settimane entrambi finiti ai margini del progetto tecnico. Contro il Lecco si proseguirà sulla linea del 3-5-2 recentemente schierato anche dal precedente allenatore. Varie le valutazioni che il nuovo tecnico sta facendo proprio in queste ore. In difesa non ci sarà lo squalificato Quaranta, mentre tra i pali e a centrocampo sono previsti i rientri degli esperti Viviano e Di Tacchio.

Bianconeri di nuovo in campo oggi alle 14.30 con una seduta programmata.

Massimiliano Mariotti