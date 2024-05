Ascoli, l’aiuto di partner e squadra. Via libera all’iscrizione in serie C

Ascoli, l’iscrizione al prossimo campionato non dovrebbe essere a rischio. Domani si aprirà la settimana che potrebbe decidere il futuro del Picchio su tutti i fronti. Le parole del patron Massimo Pulcinelli hanno prodotto importanti rassicurazioni sul fronte societario. Il numero uno di corso Vittorio nella giornata di giovedì, mediante la nota ufficiale diramata attraverso i canali ufficiali del club aveva affermato con decisione che non ci saranno ostacoli di alcun genere nel provvedere all’adempimento degli obblighi imposti dalla Covisoc. Gli stessi che poi forniranno alle società il semaforo verde nel poter provvedere ad ottenere la licenza nazionale per l’ammissione al campionato di Lega Pro 2024-25. La cifra inizialmente prevista per riuscire in questo ruotava attorno ai 2 milioni di euro, ma nelle ultime ore grazie alla mano tesa da partner e squadra si riuscirà a limare i costi abbassando la cifra da sborsare. Sarà proprio questo il fattore che renderà più agevole il pagamento di quanto dovuto. Un atto di generosità nei confronti della società profuso da alcuni sponsor e soprattutto da una bella fetta di giocatori, staff tecnico e dirigenti. A loro è stato chiesto di rinunciare agli stipendi relativi alle ultime mensilità ancora non erogate. E qui buona parte dell’organico ha risposto in maniera affermativa, mentre invece qualcuno ha preferito non rinunciare a quanto stabilito sulla base del contratto in essere. L’altro tema importante sarà quello che riguarda la cessione della società che lo stesso Pulcinelli ha ribadito con fermezza, sottolineando che l’attuale società "onorerà i propri impegni, fermo restando che il messaggio ‘via da Ascoli’ è giunto forte e chiaro".

La frattura venutasi a creare con la piazza è ormai insanabile e, ad oggi, è impossibile pensare che possa esserci il minimo appiglio per offrire la possibilità di ricucire lo strappo. Il gruppo Metalcoat, che secondo il patron avrebbe comunicato ufficialmente di ritirarsi dalla trattativa, nei prossimi giorni potrebbe tornare a valutare la questione. E lo farebbe chiedendo un sostegno in qualità di sponsor agli imprenditori più rilevanti del territorio nell’ipotesi in cui si dovesse decidere di riaprire la trattiva per l’acquisizione del club. Nel frattempo in questi giorni si era paventata anche l’eventualità che determinati imprenditori ed ex dirigenti ascolani come Ubaldi, Turla e Bernardini potessero cercare di portare avanti un discorso volto al coinvolgimento dell’ex presidente del Fano Gabellini. Possibilità immediatamente scartata dal diretto interessato alla nostra testata con un secco: "Nessun interesse, senza alcuna esitazione". Ecco quindi che la strada percorribile sarebbe soltanto una, quella che si è interrotta. Per capire se la pista tornerà a scaldarsi saranno cruciali i prossimi giorni.

Massimiliano Mariotti