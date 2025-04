Ascoli: le pagelle dei protagonisti in campo contro il Barbetti

Raffaelli 6. Un’uscita provvidenziale nel primo tempo. Una parata centrale nella ripresa. Può poco sul palo del dieci di casa.

Alagna 6. Lo attaccano poco, è un suo merito. E’ bravo a blindare la linea finché legge male il taglio di Di Massimo, sul quale è in ritardo.

Menna 6. Coriaceo, tende a far rispettare teoria e pratica del difensore centrale tosto.

Piermarini 6. Ordinato. Sempre. Anche quando si fa ammonire per fallo "buono e giusto".

D’Amore 6. Fa scelte difensive che consentono alla squadra di allungarsi a piacimento. Ammonito.

Varone 6. Cambiano le linee di gioco, non la sostanza.

Bando 6.5. Alza il baricentro, guarda in verticale più che in passato, tackle e cross apprezzabili. Potrà raccontare di aver giocato da regista davanti al Regista (lettera maiuscola) della storia bianconera del nuovo millennio. (dal 65’ Tremolada 6.5. Dentro per far alzare le temperature, è a cinque passi proprio dal Regista quando apre di quaranta metri strappandogli, crediamo, un sorriso. Ma che ne sanno i "duemila" del "magico sinistro"…).

Baldassin 6. Cerca l’equilibrio in catena con Alagna, non fatica a trovarlo, restituendolo alla squadra. (dal 77’ Gagliardi 6. Stoppa di classe l’apertura di classe del 32, sfiorando il colpo da game-set-match).

Carpani 6.5. È sua la penna ad inchiostro a scrivere cose di "pallone" al Barbetti. In questo momento è il volto, oltre al cuore, dell’Ascoli. Un volto pulito, piceno, gentile. (dall’83’ Odjer sv).

Marsura 6.5. Il contatto fischiato sul gol annullato a Carpani è suo. Ma, come detto, è un contatto. E un contatto non è per forza un fallo. Ha in mano il tasto "on-off" della vita offensiva dei suoi a sinistra e quando lo clicca è sempre un piacere. (dal 77’ Adjapong sv).

Ciabuschi 6. Sarebbe stato un "golasso, amisci" ed è un peccato perché quella stoccata, arrivata in quel modo, su quel bel cross, avrebbe meritato una corsa ed urla a squarciagola. (dal 65’ Corazza 6. Di stima, perché da quando entra la partita gli chiede solo corse sfiancanti, che non sono "roba sua").

All. Di Carlo 6. I giocatori lo seguono con un imperativo: non sbandare mai.

Arbitro Esposito 5.5. Fischia un fallo di semi-confusione sul potenziale vantaggio piceno. Unica macchiolina in una gestione lineare.

Daniele Perticari