Ascoli, le rassicurazioni del Club. Pulcinelli: "A gennaio saremo pronti"

L’Ascoli sarà adeguatamente rinforzato nel corso dell’ormai imminente sessione di mercato invernale. I vertici del club di corso Vittorio hanno promesso alla tifoseria di intervenire per irrobustire l’organico e agevolare così il tecnico Castori nel provare a centrare quell’obiettivo salvezza stabilito all’inizio della stagione. Dopo il faccia a faccia di mercoledì sera al Picchio Village, quando a spronare la squadra erano stati circa seicento tifosi, il patron Massimo Pulcinelli è voluto intervenire sulla questione.

Il numero uno del Picchio attraverso il suo solito post diramato via social ha commentato: "Grazie ai nostri immensi tifosi per esserci sempre vicino, soprattutto nelle difficoltà. Devono essere da esempio per tutti i nostri calciatori e la loro energia dovrà essere da stimolo per uscire da questa situazione. Ritorniamo ad essere l’Ascoli Calcio e sicuramente la società a gennaio non si farà trovare impreparata. Tutti uniti per raggiungere l’obiettivo. Fac, Forza Ascoli carica!". Prima di arrivare alla prossima finestra di trattative però i bianconeri saranno chiamati ad affrontare quattro gare estremamente importanti, di cui ben tre previste al Del Duca: Spezia, Catanzaro e Cittadella.

Ecco quindi che ora, come non mai, il fattore casalingo potrà rivestire un ruolo fondamentale per consentire alla squadra di scuotersi e provare a centrare quei risultati necessari per avvicinarsi il più possibile a quota 20 punti al giro di boa. Già a partire dal difficile e delicato impegno di domani contro i liguri (avvio alle 14). Nella preparazione del match il tecnico Castori potrebbe essere costretto ancora una volta a dover adattare un terzino nel consueto terzetto difensivo bianconero.

Adjapong nell’ultima uscita ha confermato gli ampi limiti tecnici in quella posizione, ma altre alternative in rosa attualmente non ci sarebbero.

Difficile il recupero di Falzerano che negli ultimi giorni ha provato a smaltire i suoi acciacchi fisici. A centrocampo, invece, per ridare un po’ di dinamismo e ritmo si potrebbe optare per uno tra Milanese e Giovane al fianco dell’esperto Di Tacchio. Nel frattempo la Lega B ha reso noti date e orari delle gare relative dal 20esimo al 28esimo turno. Il Picchio finalmente potrà tornare a giocare in casa di domenica e lo farà in ben quattro occasioni. E allora questo è il programma delle sfide in arrivo: Parma-Ascoli (domenica 14 gennaio ore 16.15); Ascoli-Bari (domenica 21 alle 16.15); Como-Ascoli (sabato 27 ore 14); Ascoli-Südtirol (domenica 4 febbraio ore 16.15); Catanzaro-Ascoli (sabato 10 alle 16.15); Ascoli-Cremonese (venerdì 16 ore 20.30); Feralpisalò-Ascoli (sabato 24 ore 14); Ascoli-Brescia (martedì 27 ore 18.15); Ascoli-Reggiana (domenica 3 marzo ore 16.15).

Massimiliano Mariotti