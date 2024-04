Ascoli, adesso serve solo un miracolo: contro il Modena finisce solo 0-0

Ascoli Piceno, 20 aprile 2024 - L'ennesimo pareggio ottenuto dall'Ascoli stavolta ha tutto il sapore di una sconfitta che a quattro gare dal termine rischia di tradursi quasi in una resa. Contro il Modena i bianconeri dovevano vincere a tutti i costi e invece non vanno oltre lo 0-0.

La gara la fanno gli ospiti che mancano il colpo in svariate circostanze. L'unico momento per produrre la scossa lo perde Nestorovski sbagliando il rigore a pochi istanti dall'intervallo.

Nel dopo gara sono proseguite le feroci contestazioni, iniziate prima dell'incontro, rivolte al patron Pulcinelli, al dirigente De Santis e anche alla squadra. La situazione continua ad essere profondamente buia per Carrera e i suoi uomini.

La visita degli ultras alla sede del ritiro nella vigilia di gara non ha prodotto la scossa giusta all'interno del gruppo per riuscire a scuotersi in un momento così delicato. In campo le scelte iniziali del tecnico dell'Ascoli lasciano delle perplessità. Su tutti spicca l'esclusione di Bellusci che finisce inspiegabilmente in panchina per poi essere inserito nella ripresa.

Bisoli invece si conferma un abile condottiero lanciando un Modena aggressivo, ma poco cinico. I gialloblù sfiorano subito il vantaggio in due circostanze nei primi minuti di gioco. Strizzolo impegna Vasquez, poi Zedadka salva sulla linea. I canarini esprimono una manovra ragionata che mette in difficoltà il Picchio. I bianconeri rispondono in maniera confusionaria. I pericoli creati in area saranno pari a zero. Nel finale di primo tempo Riccio, già ammonito, cintura Zedadka. Ayroldi indica il dischetto ma grazia il terzino. Dagli undici metri però Nestorovski si fa neutralizzare da Gagno. Nella ripresa ancora una volta l'Ascoli si adagia e nel finale rischia tantissimo. Adesso serve solo un miracolo.

Il tabellino

ASCOLI-MODENA 0-0

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Vaisanen (dal 13' s.t. Bellusci), Mantovani, Quaranta; Falzerano (dal 33' s.t. Celia), Masini, Di Tacchio, Giovane (dal 20' s.t. Caligara), Zedadka; Nestorovski (dal 13' s.t. Duris), Rodriguez (dal 33' s.t. Streng).

Panchina: Viviano, Mengucci, Tarantino, Milanese, Valzania, Tavcar, Maiga Silvestri. Allenatore: Carrera.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Riccio (dal 1' s.t. Oukhadda), Zaro, Pergreffi, Cotali; Battistella, Santoro, Palumbo; Tremolada (dal 15' s.t. Magnino); Strizzolo (dal 14' s.t. Abiuso), Gliozzi (dal 28' s.t. Bozhanaj).

Panchina: Seculin, Leonardi, Manconi, Cauz, Mondele, Di Stefano, Olivieri, Corrado. Allenatore: Bisoli.

Note – 6.455 spettatori (3.324 abbonati, quota di quota di 26.268,40 euro) per un incasso complessivo di 59.724,40 euro. Ammoniti Masini, Caligara, Zedadka per l'Ascoli, Riccio, Oukhadda, Magnino per il Modena. Al 46' p.t. Nestorovski sbaglia una calcio di rigore. Tiri in porta 1-4. Tiri fuori 4-3. In fuorigioco 2-1. Angoli 3-5. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’.