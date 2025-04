Ascoli-Napoli Primavera: pareggio amaro per i bianconeri nonostante l'espulsione

ascoli 1 napoli 1: Dente, Caucci (dal 19’ s.t. Zagari), Deriu, Dodde (dal 39’ s.t. Giacomazzi), Nobile, Di Teodoro, Cerbone (dal 1’ s.t. Flaminio), Lo Scalzo, Colaiacomo (dal 19’ s.t. Madonna), Lattanzi (dal 35’ s.t. De Witt), Gorica. Panchina: Chionne, Sciammarella, Di Giacomo, Nenci, Finotti, Grasso. All. Ledesma NAPOLI: Turi, Colella (dal 6’ s.t Di Martino), Garofalo, Gambardella, Russo, Esposito, Ballabile (dal 44’ s.t. Anic), De Chiara, Raggioli (dal 26’ s.t. Malasomma), Popovic (dal 1’ s.t. De Martino), Borriello (dal 1’ s.t. Mboumbou). Panchina: Sorrentino, Distratto, Cimmaruta, Napoletano, Pinzolo, Anic. All. Bergamino (squalificato Rocco) Arbitro: Dorillo di Torino Marcatori: al 6’ p.t. Gorica (A), al 33’ s.t. De Chiara (N) Note – Espulso al 34’ s.t. Russo del Napoli; ammoniti Cerbone e Lattanzi pe l’Ascoli. Angoli: 4-6. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.

La Primavera manca il possibile sorpasso sul Napoli e finisce per accontentarsi di un pareggio che ha lasciato tanta amarezza. Nel match andato in scena sabato al Picchio Village la formazione guidata da Ledesma ha impattato 1-1 contro i partenopei non riuscendo a sfruttare l’uomo in più per quasi un’ora di gioco. La gara si era messa subito sul binario giusto per i bianconeri, bravi a passare avanti nelle battute iniziali grazie al gol di Gorica. Qualche minuto dopo la mezz’ora del primo tempo l’Ascoli aveva potuto beneficiare anche dell’espulsione inflitta al campano Russo per un brutto fallo commesso ai danni di Caucci. Nel corso della ripresa la partita si è infiammata con i disperati tentativi operati dal Napoli. Su uno di questi così è arrivato il pareggio di De Chiara. Ora in classifica il Picchio è salito a quota 47 punti restando sempre al terzo posto. Gli under 17 di Medori invece con il pareggio fatto registrare a Perugia per 2-2 (reti bianconere di Angelino e Pagnotta) hanno praticamente abbandonato la possibilità di accedere alle fasi playoff. Rocambolesco 5-3 quello ottenuto dagli under 16 di Monaco col Latina. La cinquina del Picchio è stata prodotta dalle marcature messe a segno da Platania, Ciabattoni e Balducci (autore di una tripletta). Gli under 15 allenati da Cusimano infine sono usciti sconfitti 3-1 nel confronto col Perugia dei pari età. mas.mar.