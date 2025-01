Ascoli, niente da fare per Martic. Il mediano austriaco va al Lecco

Il Lecco batte l’Ascoli nel testa a testa per avere il centrocampista Manuel Martic dal Legnago. Il 29enne austriaco lascia il club veneto per approdare nel girone a di serie C dove vestirà la maglia bluceleste. Nel frattempo lunedì sera di fronte all’Aci, nella parte iniziale del viale che conduce allo stadio, compare lo striscione: "Campagna acquisti o morte!".

Alla fine il direttore sportivo Emanuele Righi non è riuscito ad aggiudicarsi il mediano che costituiva uno dei nomi finiti sul taccuino del Picchio per andare a rinforzare un reparto mediano che anche lunedì al Comunale di Piancastagnaio ha confermato di avere enormi lacune ancora da colmare. Sul giocatore austriaco tra il mese di dicembre e gli inizi di gennaio avevano messo gli occhi alcuni club, tra cui quello di corso Vittorio Emanuele, ma alla resa dei conti sono stati i lombardi a rendersi più convincenti rispetto ai bianconeri. La partita si è giocata attorno alla clausola rescissoria prevista dal Legnago per dare il via libera alla sua partenza. Una somma non particolarmente alta che avrebbe fornito il semaforo verde per la cessione del giocatore, già in precedenza manifestamente intenzionato a lasciare la società veneta. Cifra però che l’Ascoli si è detto non disposto a versare. In realtà il Picchio, per mezzo del suo attuale direttore sportivo, avrebbe puntato nel mettere sul piatto del Legnago una proposta che prevedeva una contropartita tecnica rappresentata dal difensore centrale Tavcar o dal giovane attaccante Caccavo. Due profili che probabilmente da qui in avanti vedranno ulteriormente ridotte le rispettive possibilità di avere spazio.

La pista che l’Ascoli aveva intenzione di percorrere così alla resa dei conti non è stata in grado di convincere il Legnago nel procedere a liberare Martic. L’intesa invece nelle ultime ore è stata trovata col Lecco a seguito del pagamento della suddetta clausola. Proprio ieri così la società proprietaria del cartellino, attraverso una nota ufficiale, ha autorizzato i blucelesti a trattare direttamente con l’entourage del centrocampista per trovare l’accordo raggiunto successivamente nel corso della giornata. Nel pomeriggio infatti sono poi seguiti gli annunci ufficiali del suo trasferimento a titolo definitivo al Lecco fino al 30 giugno 2025 con opzione per un ulteriore prolungamento. Anche se il diesse bianconero ha affermato di avere le idee chiare e di non avere fretta di operare, in realtà il campo conferma l’urgenza di favorire qualche ingresso in alcuni ruoli. Persa la chance Martic così l’Ascoli ora dovrà cercare di ripiegare su altre piste percorribili. Soprattutto dopo che in precedenza si era complicata anche la possibilità di poter arrivare ad Agazzi del Benevento, in quel caso per una questione legata all’ingaggio percepito dal centrocampista. Il portiere Lorenzo Abati è infine tornato alla Spal.

Massimiliano Mariotti