Ascoli, obbligatorio vincere. Di Carlo ci prova per la nona volta

L’Ascoli ritenta ancora una volta e stavolta lo stesso Mimmo Di Carlo spera che alla sua nona occasione, il successo non possa sfuggire di mano. In altri momenti probabilmente avremmo assistito ad un nuovo e immediato avvicendamento in panchina, ma per adesso i vertici societari di corso Vittorio Emanuele non sembrano prendere in considerazione la possibilità di operare un altro esonero. Anche perché mettere un ulteriore ingaggio sul groppone delle casse del club andrebbe a complicare quella preoccupante situazione economica di cui si è spesso parlato nel corso degli ultimi mesi e che ormai un po’ tutta la piazza conosce bene. Nel nuovo tentativo di assalto da condurre contro il Gubbio nel prossimo impegno in programma domenica al Del Duca (avvio alle 19.30), ecco quindi che Di Carlo dovrà in qualche maniera portare a casa i tre punti. Senza se e senza ma. Nella manovra vista finora ci sono molte situazioni sulle quali dover mettere mano.

E in alcuni casi la soluzione non potrà essere trovata attraverso il lavoro dell’allenatore, ma con gli investimenti da attuare nella prossima sessione di mercato invernale per compensare le lacune emerse a seguito della costruzione della squadra messa sù dal direttore sportivo Emanuele Righi. Una delle pochissime note liete di questo Picchio resta il formidabile rendimento sotto porta portato avanti da bomber Corazza. Il rigore trasformato a Pesaro ha permesso al 33enne di raggiungere quota 9 reti. Ora resta un sola marcatura di distanza per riuscire ad andare ancora in doppia cifra. Quello attuale è un trend importante in grado di rappresentare il 60% delle reti complessivamente messe a segno dalla squadra (15). E ciò che sta facendo vedere in campo il centravanti ha aumentato gli interessamenti di alcuni club di serie B che ci stanno facendo più di un semplice pensiero per provare a rinforzarsi a gennaio.

Tra questi alcuni rumors parlano delle attenzioni mostrate da Frosinone e Cittadella. Pretendenti che potrebbero anche aumentare da qui alla fine di dicembre. Qualora non si dovesse riuscire a trattenere il giocatore però il Picchio vedrebbe il rientro di Forte che si appresta a scontare la squalifica per la vicenda legata alle scommesse che lo aveva visto coinvolto. Lo squalo giovedì scorso ha fatto visita alla Sangiorgese Calcio per condividere con le formazioni under 17 e 15 la sua storia, raccontando come ha sempre trovato la forza di rialzarsi. L’attaccante dell’Ascoli ha parlato anche del momento difficile che sta attraversando. "Un’ingenuità che ha pagato a caro prezzo – si legge nella nota della Sangiorgese -, ma che gli ha insegnato tanto. Forte ha voluto sensibilizzare i ragazzi sui rischi di certe scelte. Grazie Francesco per aver arricchito il nostro pomeriggio con la tua testimonianza. In bocca al lupo per il tuo ritorno".

Massimiliano Mariotti