Sestri Levante-Ascoli: il rinvio del match aiuta il recupero dei giocatori chiave

Il rinvio del match contro l’Ascoli potrebbe aver dato una piccola mano al Sestri Levante che alla vigilia dell’incontro aveva ancora qualche elemento in dubbio. I due giorni in più a disposizione che accompagneranno al confronto di domani, in programma allo stadio Sivori con fischio d’inizio programmato alle ore 18 al segnale dell’arbitro Colaninno di Nola, potrebbero agevolare il tecnico rossoblù Ruvo e il proprio staff nel recuperare qualche giocatore in grado di poter mettere in campo un contributo prezioso per la causa.

L’obiettivo dei liguri resta sempre quello di tenere viva la possibilità di disputare i playout e per farlo il Sestri Levante dovrà battere il Picchio per poi giocarsi tutto domenica prossima nell’ultimo turno in trasferta contro il Carpi. Contro l’Ascoli non ci saranno sicuramente i due squalificati Ruvo e Cominetti. Nomi ai quali si aggiungerà la defezione dell’infortunato Pane. L’allenatore incrocia le dita e spera di riavere al meglio nomi come quelli di Parravicini, Garibaldi e Oneto.