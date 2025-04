Sestri Levante-Ascoli rinviata: il calcio si ferma per la morte di Papa Francesco

Sestri Levante-Ascoli: tutto rinviato a domani alle 18. Ci sono valori etici e morali davanti ai quali è obbligatorio fermarsi. E di fronte alla morte di Papa Francesco il mondo del pallone, che lo stesso Bergoglio amava tanto, non poteva restare indifferente. Giusta la decisione presa dalla Figc di rinviare tutte le gare in programma nel giorno di Pasquetta dalla serie A ai Dilettanti, comprendendo quindi anche la Lega Pro che nel girone b vede la formazione di Mimmo Di Carlo impegnata per conquistare la permanenza in C. Tra le sfide previste c’era appunto lo scontro salvezza tra liguri e bianconeri che avrebbe messo sul piatto da un lato la possibilità di continuare a sperare nei playout e dall’altro il matematico mantenimento della categoria per il Picchio.

"Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli – scrive la Federcalcio -. Lo disse Jorge Mario Bergoglio nel corso di un’udienza privata con la nazionale nel 2019, raccontando la sua passione per il calcio".

"Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco – le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC –. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato".

"La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di veri amanti del gioco del calcio".

Si è trattato di una vera e propria beffa invece per i 105 temerari sostenitori bianconeri che già di prima mattina si erano messi in marcia per raggiungere Sestri Levante, dove avrebbero sostenuto i propri beniamini del Picchio dal settore ospiti.

Quando in molti erano ormai quasi arrivati a destinazione si è appreso del rinvio voluto dalla Figc. Inevitabile quindi il dietrofront con il contestuale ritorno verso casa.

Una buona parte di loro, considerando la lunga distanza e il giorno feriale del recupero, non riusciranno nuovamente ad organizzarsi per raggiungere la località ligure. Situazione che quindi vedrà una riduzione dei tifosi del Picchio presenti al Sivori. La squadra prolungherà il ritiro fino alla disputa della gara poi a seguire è previsto il rientro sotto le cento torri. L’Ascoli chiuderà la regular season con un impegnativo doppio confronto a distanza ravvicinata. Domenica prossima al Del Duca infatti arriverà il Legnago (ore 16.30). La possibilità di giocare domani non produrrà rientri in casa Ascoli, mentre nel Sestri Levante si spera di riavere qualche elemento rimasto in dubbio fino alla vigilia del confronto.

Massimiliano Mariotti