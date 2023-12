Ascoli, obiettivo 20 punti possibile . Al giro di boa tutto passa per Pisa

Due tappe al giro di boa per provare a salvare il girone d’andata e magari fare un bel regalo di Natale ai tanti e sempre calorosi tifosi bianconeri. Il traguardo dei 20 punti è ancora raggiungibile attraverso gli appuntamenti che il calendario ha messo a disposizione e che divideranno il Picchio dalla chiusura dell’anno solare. L’Ascoli di Castori a Pisa (sabato ore 16.15) si giocherà davvero molto, non tanto in termini di risultato, o forse anche. Ma dimostrare che la vittoria col Catanzaro (1-0) non è stato un caso andrà a ricoprire un’importanza di gran lunga maggiore. Il primo passo per spezzare la scia negativa è stato compiuto e con estrema convinzione. Merito al tecnico che nonostante tremila problemi e innumerevoli assenze ha saputo compattare lo spogliatoio riuscendo a tirare fuori dai limitati elementi a disposizione il massimo possibile. Ora però, in un torneo lungo e complicato come la serie B, servirà un po’ di continuità. Aver battuto quella che era la quarta forza del campionato ha ridato convinzione e speranza al gruppo che ora si potrà preparare ad un altro scontro delicato per la salvezza.

I nerazzurri in questo momento in classifica precedono l’Ascoli di soltanto due lunghezze (18 punti) e si trovano a vivere un momento di crisi che li sta vedendo a secco di vittorie da quattro partite.

La piazza toscana è in fermento e indubbiamente il tecnico Aquilani, ad oggi non in discussione, dovrà certamente dare una risposta importante a società e tifosi provando a battere il Picchio. La situazione sembra davvero ideale per provare ad assestare un colpaccio atteso trent’anni, o quanto meno per provare a rispondere colpo su colpo e salvare la pelle.

In questo sarà necessaria un’altra prova di grande attenzione, ma anche di grinta, corsa e cattiveria agonistica.

Esattamente come la squadra aveva saputo fare una settimana fa tra le mura amiche. I precedenti storici in casa del Pisa non sono particolarmente felici. Ancora una volta la sfida dell’Arena Garibaldi sarà una battaglia senza esclusione di colpi.

Uscire indenni però consentirà di migliorare ancora gli attuali 16 punti e magari avvicinarsi a quella soglia necessaria per non rendere proibitivo il girone di ritorno.

Le assenze saranno tante da un parte e dall’altra. A trascinare i bianconeri ci proverà il temuto tandem d’attacco composto da Mendes e Rodriguez. I due si stanno trovando a meraviglia e le loro prestazioni stanno agevolando l’Ascoli nel provare a tirarsi fuori dalla zona calda. A seguire gli uomini di Castori ospiteranno l’ostico Cittadella in casa (martedì 26 alle 15) nell’appuntamento finale del 2023. E lì portare a casa un altro bel successo sarebbe davvero fondamentale. Ma facciamo un passo alla volta.

Massimiliano Mariotti