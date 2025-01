Le parole del tecnico bianconero. Di Carlo: "Accettiamo i fischi e le critiche»

Nella sala stampa dello stadio Del Duca non c’è certo l’atmosfera allegra della grande impresa. Il pareggio ottenuto nei minuti finali contro il Milan Futuro, al termine di una gara scialba e incolore, non può essere considerato un grande risultato. E il tecnico Mimmo Di Carlo sa bene che la sua squadra ha deluso.

Di Carlo, di buono c’è solo aver evitato la sconfitta?"Non è stata una bella prestazione, inutile negarlo. Dobbiamo migliorare e ancora una volta abbiamo regalato due reti, ci lavoreremo in settimana. Di positivo ci prendiamo la doppia reazione dopo lo svantaggio ed è sempre buono non perdere ma occorre fare meglio ed i ragazzi lo sanno bene".

Un Milan frizzante che vi ha messo in difficoltà?"Il Milan è venuto con cinque difensori puri, noi abbiamo disputato una gara non come l’Entella, pur performando meno, ma eravamo in partita. In gare come queste bisogna avere pazienza, poi nel secondo tempo ho chiesto alla squadra più velocità nel gioco. Abbiamo commesso l’errore di subire gol dopo 1’, era da tempo che non incassavamo gol su palla persa. E oggi in tre occasioni abbiamo perso palla, due delle quali ci sono costate i gol".

Buona la reazione dopo il doppio svantaggio?"Vero. Mi sono piaciuti il carattere della squadra e la reazione, sono contento per il gol di Forte, ma l’euforia è durata poco perché abbiamo subìto il raddoppio, a quel punto ho cercato di inserire energie fresche. Sono contento per il gol di D’Uffizi, avvenuto sugli sviluppi di un calcio piazzato, Simone non giocava da un po’, ma la rete è la testimonianza che è parte del progetto Ascoli".

Il pubblico non ha gradito: ci si aspettava di più?"Accettiamo i fischi e le critiche, dobbiamo andare ora a Lucca per tornare subito alla vittoria. Gagliolo? Qualche errore può capitare anche se mi piace sempre parlare della squadra e degli errori commessi dalla squadra. Curado? Sta sempre meglio ma bisogna trovare il modo di inserirlo piano piano. Il mercato? Finisce il 3 Febbraio, finora abbiamo preso due difensori e un attaccante che ha l’anima ascolana e bianconera come Ciabuschi. In settimana li valuteremo meglio tutti e 3. Il centrocampista? Ci si muove e si valuta, magari arriveranno delle opzioni migliori nei prossimi giorni, ad oggi non lo abbiamo trovato, ma con la società ci stiamo lavorando".

Valerio Rosa