Brutto Ascoli, punticino con il baby Milan

ASCOLI 2 MILAN FUTURO 2

ASCOLI (4-3-1-2): Livieri; Alagna (dal 37’ s.t. Tirelli), Piermarini, Gagliolo, Maurizii (dal 20’ s.t. Adjapong); Varone, Bando (dal 21’ s.t. Bertini), Marsura (dal 37’ s.t. D’Uffizi); Tremolada (dal 21’ s.t. Silipo); Forte, Corazza. Panchina: Sciammarella, Raffaelli, Curado, Menna, Lo Scalzo, Maiga Silvestri, D’Amore, Toma, Gagliardi, De Witt. Allenatore: Di Carlo.

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese (dal 31’ s.t. Bozzolan), Minotti; D’Alessio (dal 39’ s.t. Magni), Sandri (dal 39’ s.t. Gala), Malaspina, Stalmach (dal 31’ s.t. Zeroli), Fall (dal 20’ p.t. Bartesaghi); Magrassi, Ianesi. Panchina: Nava, Mastrantonio, Hodzic, Sia, Omoregbe, Paloschi. Allenatore: Bonera.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Marcatori: al 1’ s.t. Ianesi, al 15’ s.t. Forte, al 17’ s.t. Sandri, al 43’ s.t. D’Uffizi.

Note – 4.580 spettatori (2.107 paganti, di cui 4 ospiti, 2.473 abbonati), incasso complessivo di 29.186 euro. Espulso Gala al 39’ s.t. per il Milan Futuro. Ammoniti Bando, Forte per l’Ascoli, Fall, Bartesaghi, Raveyre per il Milan Futuro. Tiri in porta 3-4. Tiri fuori 2-3. In fuorigioco 2-3. Angoli 2-0. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 6’.

L’Ascoli resta a digiuno. Altro passo falso per Di Carlo e i suoi uomini che contro il Milan Futuro perdono l’occasione giusta per tornare a vincere, rischiando addirittura una sconfitta sventata negli ultimi minuti. Al Del Duca la contesa finisce con un amaro, quanto deludente, 2-2 che riaccende la rabbia e le dure contestazioni contro il patron Pulcinelli e l’attuale società.

Accade tutto nel secondo tempo. I rossoneri si portano meritatamente avanti prima con Ianesi e poi grazie a Sandri. Il Picchio risponde col momentaneo pari di Forte e il provvidenziale D’Uffizi, ma ci sono ancora tante problematiche da risolvere nel Picchio. I bianconeri illudono tutti mostrandosi aggressivi nelle prime battute. In realtà col passare dei minuti è il Milan Futuro ad iniziare a macinare gioco e concrete occasioni da gol. Magrassi e Ianesi spaventano Livieri. Forte invece colpisce male la palla del possibile vantaggio. Il pubblico di casa inizia a rumoreggiare. La ripresa si apre nel peggiore dei modi.

Gli ospiti passano subito avanti con una magistrale azione di rimessa che vede Sandri illuminare per l’implacabile Ianesi. Accusato il colpo Di Carlo prova ad aggrapparsi alle solite giocate dei singoli. L’immediato pari nasce dalla combinazione Marsura-Forte. Lo squalo approfitta dell’uscita non impeccabile di Raveyre per insaccare. Nell’Ascoli però la scossa non c’è e Sandri tira fuori dal cilindro una giocata da campione: sombrero a Gagliolo e mancino a fil di palo. Nel finale Gala, entrato da una manciata di secondi, si fa espellere per una gomitata. D’Uffizi salva tutto in extremis risolvendo in mischia, ma questo Ascoli non decolla.

Massimiliano Mariotti