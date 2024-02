Ascoli, ora arriva Mantovani: "Combatteremo per la salvezza"

Il suo è stato un arrivo particolarmente tribolato, ma alla fine tutto è andato verso la direzione che volevano giocatore, tecnico e direttore sportivo all’inizio del mercato. L’arrivo di Valerio Mantovani ha permesso all’Ascoli di irrobustire ulteriormente il reparto difensivo con un altro profilo che di certo avrà tempo e modo per farsi apprezzare dalla piazza.

Mantovani, ci racconta la tormentata trattativa per il suo arrivo?

"È stata una trattativa bella lunga. La mia volontà era quella di venire ad Ascoli perché conosco bene come lavora il mister. In primis volevo raggiungerlo per continuare a fare un percorso come quando eravamo alla Salernitana. Alla fine siamo riusciti a chiudere l’operazione. Lunedì si è risolto tutto molto velocemente. Al campo ho ripreso le mie cose e ho salutato i compagni. In serata sono subito arrivato per poi svolgere il primo allenamento la mattina seguente".

Quanto è stato importante il fattore Castori nel convincerla?

"Il mister è una persona con grandi valori. In base ad ogni singolo riesce a tirare fuori il meglio da ciascuno. La stagione condivisa a Salerno l’abbiamo vissuta appieno ed è riuscito a farci rendere tutti al meglio. Penso che questa sia un’ottima cosa".

Come si è calato nella nuova dimensione Ascoli?

"Sono arrivato con la mentalità giusta e bisogna salvarsi prima possibile. Va data continuità al lavoro che il mister sta facendo. Ho seguito la partita di Como. I ragazzi hanno ottenuto una grande vittoria e bisogna continuare su questa strada per ottenere l’obiettivo quanto prima. Con Castori ho sempre ricoperto le vesti di braccetto come terzo di difesa sia a destra che a sinistra. Dove mi metterà cercherò di fare il meglio possibile. Ho scelto il numero 3. Prometto ai tifosi che ce la metteremo davvero tutta".

In difesa ci sarà parecchia concorrenza. Cosa pensa del gruppo?

"Tutti i ragazzi hanno un passato importante alle spalle. Ci sono tanti elementi validi. Sono sicuro che si è cercato di fare una squadra più competitiva possibile. In questo gruppo mi trovo già molto bene. Conoscevo già qualche compagno. Mi sono ambientato subito. Si sta sempre tutti insieme a pranzo e a colazione. Questo aiuta a fare gruppo e mi piace molto come cosa".

Come vi state preparando per lo scontro salvezza col Südtirol?

"Sarà una partita importantissima perché il Südtirol in classifica è avanti di due punti. Stiamo lavorando per prepararla nel miglior modo possibile. Domenica andremo in campo col coltello tra i denti. Questa è una sfida che può dire tanto".

Cosa pensa del trascinatore Pedro Mendes?

"È un giocatore di grandissima qualità che abbina anche grande quantità. Sa attaccare bene la profondità e difendere la palla. Ha struttura fisica e da avversario averlo incontrato mi aveva permesso di vedere che era un bel giocatore. Allenandomi in questi giorni con lui ho potuto vedere che ha grandi potenzialità".

