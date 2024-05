Ascoli, ora avanti così. Scontro diretto col Cosenza

Ascoli, adesso devi mantenere il ritmo. La vittoria di Terni non avrà alcun valore se oggi gli uomini di Carrera non continueranno a viaggiare ad una determinata media punti. Restare ancora in corsa per il mantenimento della categoria passerà per un’altra vittoria obbligata che i bianconeri di Carrera stavolta dovranno cercare di portare a casa nello scontro diretto col Cosenza dell’ex Viali (avvio alle 15). L’antivigilia del match è stata particolarmente calda in città con tre striscioni comparsi nel corso della notte tra lunedì e martedì allo stadio e nella zona adiacente di San Marcello. Qui sono comparsi alcuni messaggi molto chiari rivolti nei confronti del patron Massimo Pulcinelli volti a ribadire nuovamente la rottura totale con la piazza. Alla tifoseria del Picchio non sono andate affatto giù le ultime affermazioni espresse dal patron via social attraverso alcuni post. Emblematico il messaggio "Per noi l’Ascoli è vita comunque vada per te è finita!". A questo si è poi aggiunta la frase affissa sul parapetto del ponte Rozzi a due passi dal lato sud dello stadio Del Duca: "Non travisare la realtà non sei degno di questa città". L’ultimo infine quello comparso sul cavalcavia della ferrovia tra Viale Costantino Rozzi e via Marini con un chiaro riferimento alle dichiarazioni espresse sempre da Pulcinelli nella conferenza stampa di metà settembre quando il numero uno di corso Vittorio annunciò, tra le altre, l’intenzione di ‘lasciare la società solo dopo aver portato l’Ascoli in massima serie’. "I nostri cori portano sfortuna? ‘Vi lascio in serie A’...tu stai sulla luna!". Dalle volontà molto remote di poter sognare il ritorno nell’olimpo del calcio nazionale, che attualmente pare proprio impensabile per il modus operandi portato avanti dal club, invece oggi il Picchio si ritroverà di fronte ad un’altra finalissima. Quello col Cosenza infatti sarà un altro duello sconsigliato ai deboli di cuore. I calabresi giocheranno per chiudere definitivamente la pratica salvezza, i bianconeri invece per tenere vive le speranze dopo essere riusciti a guadagnare due posizioni di classifica a seguito dell’exploit trovato a Terni sabato scorso grazie al gol vittoria di Botteghin. Il brasiliano tornerà a guidare il terzetto difensivo che per l’occasione sarà orfano dell’altro leader Bellusci (squalificato). A centrocampo il ballottaggio tra Masini e Valzania potrebbe risolversi in favore del primo. Tra le fila rossoblù ci sarà da prestare particolare attenzione al reparto offensivo che nelle ultime due uscite è riuscito a mettere a segno la bellezza di 8 gol.

Massimiliano Mariotti