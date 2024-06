Ascoli, ora la fidejussione. Il club sta concludendo l’iscrizione

Il fatidico giugno è arrivato, adesso per l’Ascoli Calcio si decide tutto. Messa quasi in sicurezza la partecipazione al campionato di serie C per lo storico club di corso Vittorio si aprono giorni decisivi per gettare le basi della prossima stagione e soprattutto del futuro societario che, a quanto pare, non sarà più legato alla presenza di Massimo Pulcinelli. Prima lo stesso patron, poi anche il sindaco Marco Fioravanti hanno affermato che entro la fine del mese le strade dell’imprenditore romano e del Picchio si separeranno per sempre dopo 6 annate tra alti e bassi culminate con la dolorosa e drammatica retrocessione. Ora la società sta lavorando per la fidejussione di 350mila che dovrà essere completare tutta la pratica prevista. Entro martedì 4 giugno l’Ascoli dovrà depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Pro la domanda di ammissione al campionato di serie C 2024-25, contenente la richiesta di concessione della licenza nazionale.

La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della società bianconera. L’importo complessivamente dovuto per la prossima stagione sportiva è costituito da una quota per costi di funzionamento della Lega Pro e per la realizzazione di progetti associativi, da una quota di partecipazione alle competizioni ufficiali di C e da una quota di corrispettivo dovuta alla Calcio Servizi Lega Pro Srl che, per tale quota, emetterà, al momento del versamento dei singoli ratei, regolare fattura alla società sportiva.

Per le sole società sportive non associate nell’annata 2023-24 è previsto, ai fini dell’ammissione, il versamento di una ulteriore quota straordinaria di prima partecipazione di 105mila euro (quota per costi di funzionamento della Lega e progetti associativi 2mila euro; quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro 48mila euro; quota straordinaria di prima partecipazione al campionato di C 45mila euro; quota parte corrispettivo Calcio Servizi Srl 10mila euro). Le società sportive che, in forza delle suddette disposizioni, debbono versare, per la stagione sportiva 2024-25, la quota straordinaria di prima partecipazione alla C, hanno diritto al rimborso del 50% di tale quota nel caso in cui le stesse, al termine della medesima stagione sportiva, retrocedano e vengano ammesse a partecipare al campionato della categoria inferiore (Lnd).

Di pari passo con tutto ciò il sindaco Marco Fioravanti e i vertici societari stanno lavorando con un fondo statunitense il cui ruolo aiuterebbe a costituire una fase transitoria nella delicata fase del passaggio di quote. A ciò infine si aggiungerà la posizione della Metalcoat che, una volta conseguita la partecipazione alla categoria, potrebbero decidere di fare l’atteso passo per proporre un’offerta.

Massimiliano Mariotti