Ascoli, ora o mai più. Oggi conta solo vincere

Ascoli-Modena sarà una sfida ad alta tensione. O tutto o niente. Giunti a questo punto del campionato non sono più ammesse mezze misure. Nessun ulteriore punto potrà alleviare i dolori di una situazione di classifica che continua a restare drammatica. A cinque appuntamenti dall’epilogo il cerchio si stringe e ogni settimana che avanza è una chance in meno per riuscire a centrare quelle vittorie necessarie per mantenere la categoria. Il tutto mentre l’acqua continua a salire verso la gola, iniziando via via a rendere faticoso il respiro. Il Picchio di Carrera si giocherà tutto oggi nel duello al Del Duca contro i canarini (avvio alle 14). Il successo non può più essere rinviato se davvero si vuole cercare di lanciare la volata finale verso un traguardo salvezza oggi divenuto particolarmente complicato. Che la sfida sarà decisiva lo ha capito anche il club di corso Vittorio che, in vista del confronto, aveva deciso di applicare delle tariffe ribassate per i settori di casa della curva nord e della tribuna Mazzone proprio favorire un’affluenza maggiore. Ci sarà anche il patron Massimo Pulcinelli. Un modo per essere vicino a tecnico e squadra nel momento della finale probabilmente più importante di quelle rimaste ancora da giocare. La settimana di lavoro dei bianconeri ha visto il gruppo allenarsi al Del Duca a porte chiuse sia nella giornata di mercoledì che ieri nello svolgimento della rifinitura.

Pochi i dubbi per il tecnico del Picchio che da un lato ha potuto recuperare Bellusci, ma che dall’altro invece ha perso D’Uffizi per i problemi fisici accusati proprio nel corso dell’ultimo allenamento. La sua assenza di certo andrà a restringere notevolmente le carte a disposizione di Carrera e da utilizzare magari nel corso dell’incontro. Anche se in realtà con l’arrivo del nuovo allenatore il giovane talento bianconero era stato impiegato col contagocce. Non ci saranno sconti da parte del Modena che proprio con Bisoli ha deciso di rialzarsi dal momento di difficoltà affidandosi ad un profilo esperto della categoria nonché un abile conoscitore del credo basato su corsa, aggressività e determinazione. Sono attesi sotto le cento torri oltre trecento supporters gialloblù. Le stesse qualità che a volte sono venute meno nell’Ascoli nelle ultime settimane. Davanti a risolvere i problemi legati alle difficoltà di realizzazione saranno Duris e Rodriguez con Nestorovski pronto a ritagliarsi una porzione di gara.

Massimiliano Mariotti