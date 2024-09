Ascoli, ora serve continuità. Una serie di sfide da non fallire

Ascoli, adesso serve continuità. I bianconeri di Massimo Carrera, dopo aver ritrovato la rotta, ora saranno chiamati a portare avanti il proprio ritmo di marcia che poi andrà a segnare il cammino dei prossimi mesi. Come già annunciato, il mese di settembre sarebbe stato decisamente illuminante per decifrare il ruolo del Picchio in questo torneo. E di fatto sarà proprio così. Tolta la battuta d’arresto di Chiavari, ora Carrera e i suoi uomini avranno sulla propria tabella di marcia una serie di sfide significative per chiudere il mese e dimostrare a tutti le proprie ambizioni.

La terribile serie iniziale di 3 trasferte nelle prime 4 gare è finalmente alle spalle. E adesso l’Ascoli potrà tornare a sfruttare il fattore campo e le numerose presenze del popolo ascolano per cercare di battere in casa la Lucchese nell’impegno di domenica prossima (avvio alle 18.30). Nel frattempo stasera (ore 20.45) Milan Futuro e Torres torneranno in campo per recuperare la gara inizialmente spostata per le numerose convocazioni in nazionale. L’esito così permetterà a tutte le pretendenti di rimettersi in linea con le sfide disputate e questo di certo aiuterà ad avere un quadro completo della classifica che ha visto Pescara e Virtus Entella raccogliere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri.

A tentare di raggiungere il duo in vetta sarà la formazione sarda che, in caso di successo in casa dei rossoneri, potrà salire anch’essa a quota 10 punti. Ieri il Picchio è tornato a lavorare nel proprio quartier generale sotto la pioggia battente. Alla ripresa degli allenati il tecnico e il suo staff sono stati chiamati a valutare le condizioni dei difensori Gagliolo, Piermarini e Quaranta.

Nei giorni scorsi tutti e tre erano stati costretti a restare appiedati in infermeria a causa dei rispettivi problemi fisici. In caso di eventuale loro assenza, la coppia di centrali difensivi composta da Menna e Curado cercherà di confermarsi invalicabile anche per quanto riguarda il confronto con i toscani.

A dirigere il duello sarà l’arbitro Stefano Milone della sezione di Taurianova (nota località in provincia di Reggio Calabria). Il fischietto calabrese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Daniele De Chirico di Molfetta. Quarto uomo ufficiale invece Liberato Maione di Ercolano. Milone finora non ha mai incrociato i bianconeri. Nella giornata di ieri infine è ufficialmente iniziata la vendita dei tagliandi per assistere all’incontro. Anche nel prossimo appuntamento casalingo sugli spalti dello stadio Del Duca non ci sarà la tifoseria organizzata per protestare contro il patron Massimo Pulcinelli e gli attuali vertici societari. Il dato statistico da battere è quello delle 5.093 presenze fatte registrare tra le mura amiche con la Pianese.

Massimiliano Mariotti