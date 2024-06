Ascoli, ore clou per la cessione. Domani in città l’ad di Metalcoat

L’Ascoli si tuffa ufficialmente in una settimana particolarmente intensa sul fronte della cessione. Il futuro del club potrebbe essere ben indirizzato nel corso dei prossimi giorni quando si dovrebbero registrare alcuni importanti movimenti. Archiviato il discorso elezioni cittadine che chiaramente non ha permesso al sindaco Marco Fioravanti di concentrare tutte le forze unicamente su questo discorso, ora le cose cambieranno drasticamente in caso di conferma del primo cittadino che riprenderà tra le mani la delicata partita che lo sta vedendo impegnato in prima linea per favorire un solido domani allo storico club di corso Vittorio. Lui stesso ha garantito pubblicamente a tutti gli ascolani di arrivare ad un passaggio di quote entro la fine di questo mese. Il Picchio proprio ieri, domenica 9 giugno, ha festeggiato il cinquantennale della prima storica promozione in serie A targata dal duo leggendario Rozzi-Mazzone.

Nelle prossime ore innanzitutto riusciremo a capire se il fondo statunitense deciderà di avanzare un’offerta, entrando nel vivo dell’operazione per l’acquisizione delle quote dall’attuale proprietario Massimo Pulcinelli. Ricordiamo che nel corso delle ultime settimane l’imprenditore romano aveva ripreso il 19% della North Sixth Group passando dal suo 39% di Ferinvest Srl al complessivo 90%. Percentuale comprensiva anche del 32% di Cedibi Srl, società sempre riconducibile al mondo Bricofer. Il restante 10% di Rabona dei fratelli Maurizio e Stefano D’Alessandro resta momentaneamente indisponibile a causa di un contenzioso in essere. Nel frattempo all’interno dell’attuale società, mentre il patron sta cercando di vendere, il fidato consigliere De Santis invece sta dando vita ad un’ulteriore partita interna volta a trovare eventuali imprenditori amici del centro Italia interessati all’acquisizione.

Domani è confermato il ritorno in città di Matteo Trombetta Cappellani che potrebbe essere pronto a fare la sua mossa. In questo lasso di tempo la Metalcoat è sempre rimasta alla finestra in attesa dell’iscrizione e del consolidamento della serie C. Arrivati a questo punto è impossibile pensare alla prosecuzione di una gestione targata Pulcinelli dopo la durissima reazione avuta dalla città. La tifoseria bianconera resta sul piede di guerra ed è pronta a mettere in campo nei prossimi giorni anche azioni eclatanti per protestare duramente contro l’attuale proprietà.

Una settimana fa gli ultras avevano ribadito con fermezza l’allontanamento di tutti coloro che hanno contribuito a produrre un disastro probabilmente annunciato.

