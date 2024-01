Ascoli per lo sgambetto. Caccia al blitz a Como

L’Ascoli è pronto per scendere in campo al Sinigaglia nell’ennesimo ostacolo difficile da mettere alle spalle. L’avvio del 2024 è stato davvero complicato per il Picchio che ha aperto, in virtù del nuovo calendario asimmetrico, il suo girone di ritorno contro Parma (1-1) e Bari (2-2). Ora i bianconeri (avvio oggi alle 14) si troveranno di fronte ad un altro avversario particolarmente scomodo come l’ambizioso Como del duo Roberts-Fabregas. I lariani, attualmente al secondo posto in classifica, annusano l’odore di promozione e per non farsela scappare nel corso del mercato invernale stanno cercando di rilevare profili assolutamente fuori portata per gran parte dei club cadetti. Fortunatamente per Castori e i suoi uomini, i rinforzi biancazzurri saranno di fatto operativi a partire dalla prossima settimana. Questo però non dovrà far abbassare la guardia ad un Ascoli ancora chiamato a portare via un risultato positivo.

La vittoria bianconera, l’unica negli ultimi 11 incontri disputati, resta quella centrata in casa contro il Catanzaro (1-0) lo scorso 16 dicembre. Le buone notizie per il Picchio sono quelle legata all’organico. Finalmente i problemi numerici sembrerebbero finiti. In difesa sono arrivati Vaisanen e Gagliolo. A centrocampo invece dopo oltre due mesi si potrà contare su Caligara che è tornato nella lista dei convocati con la possibilità di riassaporare il terreno di gara. La sua presenza agevolerà Castori nella scelta della miglior formazione titolare e nella gestione dei singoli incontri nella decisiva corsa salvezza. L’ultima presenza del 23enne, per una strana coincidenza, resta proprio quella messa a referto nella gara d’andata disputata e persa in casa col Como (0-1). L’altra partita che andrà in scena sul rettangolo verde del Sinigaglia sarà il duello tra bomber che vedrà di fronte Cutrone e Pedro Mendes.

Entrambi stanno vivendo un momento di rendimento particolarmente proficuo in termini di gol e a beneficiarne sono le rispettive squadre di appartenenza. Tutti e due attualmente sono a quota 9 reti e cercheranno di continuare a viaggiare spediti magari provando a gonfiare la rete anche nel match odierno. Il centravanti dell’Ascoli con la doppietta rifilata al Bari ha raggiunto un dato significativo. Suo il 45% delle marcature di squadra (20).

Un primato per la serie B e anche una delle migliori statistiche a livello europeo. Soltanto Mendy (46% - 13 delle 28 reti del Caen) ha fatto meglio tra i giocatori delle seconde divisioni di Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna.

