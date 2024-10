Ascoli-Perugia vale già tantissimo. Le due squadre a caccia del riscatto

Sfida all’ultimo respiro quella che sabato vedrà l’Ascoli tornare ad ospitare un Perugia in cerca di riscatto, esattamente quanto i bianconeri. Il momento resta estremamente delicato per le due nobili decadute, ma al Del Duca sarà indubbiamente il Picchio guidato dal tecnico Di Carlo a dover fare sicuramente qualcosa in più rispetto a quanto visto nel corso delle ultime due uscite. Le sconfitte incassate di recente con Pescara (1-2) e Ternana (3-1), seppur siano arrivate in maniera differente, hanno aggravato ulteriormente un andamento che in precedenza era già risultato deficitario rispetto a quanto un po’ tutti si aspettavano in questo inizio di campionato. Ecco quindi che lo scontro previsto tra poco più di 48 ore potrebbe risultare decisivo per dare la svolta al cammino delle contendenti in questione. Attualmente in classifica sono gli umbri (10 punti) a precedere il Picchio di due lunghezze. La formazione di Formisano ad oggi non ha ancora centrato alcun successo lontano dalle mura amiche. Qui però i suoi uomini sono finiti ko soltanto una volta a Carpi (2-0). Dall’altra faccia della medaglia invece ci sarà un Ascoli che proverà a rialzarsi dopo aver toccato uno dei punti più bassi. Un punto in cinque partite in C è un trend che non si faceva registrare da tantissimo tempo.

Proprio il Del Duca sarà lo scenario del 33esimo confronto tra le due storiche società. Il primo duello resta quello nel lontano 1927-28 nel campionato di seconda divisione girone sud che vide l’Ascoli aggiudicarsi la prima contesa per 2-0. Il bilancio complessivo oggi parla di 12 successi bianconeri, 13 del Perugia e 7 pareggi. In 4 circostanze le due squadre si affrontarono in A, 11 le gare disputate in B e 14 quelle in C. Ad arricchire il quadro ci sono poi 3 sfide di Coppa Italia e lo storico triangolare organizzato in occasione del primo memorial Costantino Rozzi giocato il 3 agosto 1996 tra Ascoli, Milan e Perugia. Alla fine furono proprio i bianconeri ad aggiudicarselo, dopo aver battuto ai calci di rigore sia gli umbri che i rossoneri. L’ultimo match disputato in serie B è datato 5 febbraio 2022 e a vincere fu proprio il Perugia per 1-0 grazie alla punizione magistrale calciata da Lisi nel corso del primo tempo. Pirotecnico 2-2, invece, quello fatto registrare il 28 aprile 2018 con l’Ascoli che rispose per ben due volte, prima con Addae poi con D’Urso, ai vantaggi biancorossi assestati grazie alla doppietta di Cerri. L’ultima vittoria dei beniamini di casa, non a caso, è legata alla memorabile serata del 15 novembre 2015. Il Picchio, nonostante qualche difficoltà incontrata all’inizio del torneo ottenne tre punti importantissimi (1-0) con la sontuosa giocata di Cacia che, pescato in profondità da Bellomo, ebbe la meglio sul diretto marcatore e beffò il portiere avversario con un sontuoso pallonetto.

Massimiliano Mariotti