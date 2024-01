Ascoli, primo colpo di mercato. Fumata bianca, preso Valzania

L’Ascoli rompe gli indugi e piazza il suo primo ingresso del mercato di gennaio. Nel pomeriggio di ieri il direttore sportivo Marco Giannitti è riuscito a chiudere con la Cremonese per l’arrivo di Luca Valzania a titolo temporaneo fino alla fine dell’attuale stagione. La fumata bianca era già nell’aria nel corso delle ultime ore dopo che il centrocampista aveva dato il suo ok al trasferimento in bianconero. Mancava soltanto l’intesa tra le due società che poi è seguita in maniera molto naturale. Il 27enne costituiva un nome che i grigiorossi stavano cercando di sistemare e su di lui, fin dagli ultimi giorni di dicembre, era subito piombato deciso il club di corso Vittorio Emanuele. Tanto da riuscire a condurre l’operazione in porto.

Il suo arrivo al Picchio consentirà al tecnico Castori di avere a disposizione un elemento esperto e tecnicamente valido che cerca l’atteso riscatto dopo il brutto infortunio patito nel campionato scorso quando vestiva in prestito la maglia della Spal. L’infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro lo ha visto trascorrere un calvario durato sette mesi. Ora la brutta disavventura è ampiamente alle spalle e Valzania ha recuperato completamente.

Ritrovata la giusta condizione fisica il giocatore si prepara a tornare protagonista in campo nella lotta salvezza che vedrà l’Ascoli impegnato nel raggiungimento del suo traguardo. Lo scorso 31 ottobre la Cremonese lo aveva rivisto in azione nel match di Coppa Italia poi vinto dai lombardi 2-1 contro il Cittadella. Le sue caratteristiche gli consentono in mediana di poter ricoprire tutti i ruoli. Parliamo di un destro naturale la cui veste prediletta però resta sempre quella di mezzala.

Nelle sue passate esperienze a più riprese ha dimostrato di avere una certa predilezione anche negli inserimenti e in varie circostanze ha saputo trovare la via del gol.

Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, la sua città di origine, in cadetteria ha indossato la casacca dei romagnoli e poi quelle di Cittadella, Pescara, Cremonese e Spal. Definito Valzania ora il Picchio è pronto per buttarsi sugli altri nomi messi sul taccuino. La questione spinosa è quella legata a Mantovani. Il centrale romano ha detto sì alla chiamata dell’Ascoli, ma la Ternana non sembrerebbe intenzionata a vederlo partire. A complicare lo scenario è stato l’infortunio occorso all’altro difensore Capuano. È il 27enne romano il profilo che Castori vorrebbe avere a disposizione per irrobustire il proprio reparto difensivo. Il club umbro e il suo direttore sportivo Capozucca per adesso nicchiano e non hanno intenzione di cedere un proprio giocatore ad una diretta concorrente per il mantenimento della categoria.

Il braccio di ferro è appena iniziato.

Massimiliano Mariotti