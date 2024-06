Ascoli, Pulcinelli forza la mano. Righi nuovo direttore sportivo

Un direttore sportivo pro tempore che resterà in sella all’Ascoli soltanto qualche settimana per provare a vendere alcuni giocatori attualmente di proprietà e reperire quindi le risorse economiche necessarie per fronteggiare le prossime scadenze previste il primo luglio e il primo agosto. E’ questa la mossa disperata pensata dal patron Massimo Pulcinelli per cercare di fronteggiare, magari senza doverli tirare fuori dalle proprie tasche, i 2,5 milioni di euro necessari per ottemperare al pagamento degli stipendi del bimestre maggio-giugno, oltre che degli emolumenti Inps e Irpef necessari. Il nome che il numero uno del club di corso Vittorio ha scelto risponde al profilo dell’ex Nocerina Emanuele Righi. Un nome che al numero uno del club di corso Vittorio è stato suggerito dall’amico Maurizio Setti, patron del Verona che negli ultimi mesi non ha passato dei bei momenti tra le vicissitudini che lo hanno visto protagonista con il club scaligero. Dapprima infatti era avvenuto un sequestro preventivo delle quote azionarie detenute in Star Ball a socio unico Setti. Un provvedimento disposto dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Bologna per bancarotta fraudolenta in cui era stato indagato il presidente gialloblù. Le contestazioni e le dure prese di posizione della tifoseria veronese sono poi state seguite dal dissequestro delle azioni societarie dell’imprenditore.

La mossa però che Pulcinelli ha messo in atto va a rompere quel famoso patto stretto col sindaco Marco Fioravanti che sta continuando a lavorare incessantemente in prima linea per favorire l’incontro delle parti nella trattativa per la cessione del Picchio in favore del fondo statunitense. L’arrivo del nuovo direttore sportivo bianconero crea un’inattesa frattura, soprattutto dopo che le parti in causa avevano garantito di unire le forze per procedere unitamente verso la cessione dell’Ascoli entro la fine di giugno.

Di fatto il fondo Usa, dopo aver preparato la propria proposta di acquisto, potrebbe tornare in questi giorni a far registrare passi importanti sulla possibilità di trovare un possibile accordo sul quale si sta lavorando da alcune settimane e questo consentirebbe a Pulcinelli di risolvere anche il problema degli imminenti pagamenti. La chiusura del tutto però richiederebbe ancora delle tempistiche burocratiche inevitabili che vedrebbero il raggiungimento del tutto tra la fine del mese e l’inizio di giugno. In tutta questa storia poi potrebbe rientrare anche il coinvolgimento della Metalcoat, cosa molto gradita dalla piazza, che la prossima settimana vedrà il ritorno in città di Matteo Trombetta Cappellani proprio per tornare ad affrontare il discorso. Si pensa ad un possibile ingresso dell’azienda lombarda anche in un’eventuale quota di minoranza.

Massimiliano Mariotti