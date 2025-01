Ascoli, Raffaelli resta in bianconero. Firmato il contratto fino al 2029

L’Ascoli continua a non far registrare operazioni in entrata finalizzate al potenziamento dell’attuale organico messo a disposizione del tecnico Mimmo Di Carlo, ma nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato che il giovane portiere Matteo Raffaelli resterà legato ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029. Nel corso della passata stagione il Picchio mandò la promessa del settore giovanile a farsi le ossa altrove, definendo inizialmente un prestito con L’Aquila che poi fu seguito a gennaio da un nuovo trasferimento del giocatore alla Palmese fino al termine del campionato. Successivamente Raffaelli rientrò all’Ascoli per firmare il suo primo contratto da professionista. Oggi, dopo il rigore parato lunedì nel match disputato in casa della Pianese e pareggiato per 1-1, il giocatore nella giornata odierna potrà festeggiare il suo 20esimo compleanno con un bel regalo da parte del club bianconero. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica di aver rinnovato fino al 30 giugno 2029 il contratto con Matteo Raffaelli – si legge nella nota ufficiale diramata attraverso i canali della società -. Il portiere bianconero, classe 2005, prodotto del vivaio dell’Ascoli, domani (oggi ndr) potrà festeggiare nel migliore dei modi il suo ventesimo compleanno. Complimenti, Matteo!".

Nel corso di questa stagione l’estremo difensore ha finora collezionato cinque gettoni di presenza incassando sette gol. Dopo le due partite della Coppa Italia di serie C disputate contro Gubbio ed Arezzo, Raffaelli esordì anche in campionato nella trasferta di Ferrara contro la Spal (2-2). A seguire il giocatore è potuto tornare in campo sempre contro la Spal nella prima giornata di ritorno che ha visto la formazione di Mimmo Di Carlo impattare 1-1 al Del Duca nell’ultima uscita prima di Natale. Di recente lunedì al Comunale di Piancastagnaio il portiere si è superato neutralizzando il tentativo dagli undici metri di Mastropietro. Il mercato dell’Ascoli fino a questo momento sta viaggiando in un preoccupante senso unico. Quello che continua a vedere numerose partenze, ma ancora alcun ingresso. Neanche a centrocampo dove la squadra continua a patire tanta sofferenza nel contrastare i diretti avversari delle altre squadre.

L’ultimo nome destinato a lasciare l’Ascoli pare essere quello del difensore Quaranta che nel corso della gara con la Pianese non è stato neppure convocato. Ci sono contatti con Juve Stabia, Salernitana e Cosenza, ma nessuna pista è ancora divenuta calda. In mediana dopo essersi fatto sfuggire Martic e con la brusca frenata per Agazzi, il direttore sportivo Emanuele Righi sta tentando l’assalto a Meli della Juve Stabia. Il 24enne però per adesso non è in uscita e questo è già stato comunicato al diesse dell’Ascoli.

Massimiliano Mariotti