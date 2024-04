Ascoli, sai come si vince a Terni. Da Cacia a Maistro: quanti sorrisi

L’impresa del 23 aprile 2016 animerà l’Ascoli nel provare a centrare un’altra vittoria fondamentale per salvare la pelle. Come in quella stagione il Picchio andrà nella tana della Ternana per cercare di portare via l’intera posta in palio. I 14 precedenti in equilibrio assoluto tra le due contendenti parlano di 5 vittorie a testa e 3 pareggi. Un andamento che potrebbe essere cambiato nel prossimo confronto in programma al Liberati sabato alle 14. Chiaramente chi dovrà tirare fuori la partita della vita sarà la formazione di Carrera che in classifica è chiamata a dover recuperare terreno sugli umbri. I rossoverdi invece avranno dalla propria ben due risultati su tre. Tra le sfide del passato però ci sono delle analogie con il confronto di 8 anni fa quando a trascinare l’Ascoli verso la permanenza in cadetteria fu un incontenibile Daniele Cacia. Anche in quella circostanza i bianconeri, nella fase finale del campionato, affrontarono le Fere con la necessità di dover portare a casa la vittoria. E le cose andarono proprio così con quel 3-1 finale che mandò i delirio i tantissimi sostenitori ascolani presenti nel settore ospiti. La partita prese il binario giusto attorno alla mezz’ora del primo tempo quando il terzino destro Pecorini sugli sviluppi di un corner portò avanti i suoi con un destro secco all’angolino. Nella ripresa la feroce reazione umbra non si fece attendere con il pari di Falletti prima dell’infuocato finale in cui bomber Cacia decise di scuotersi e mettere in ginocchio i padroni di casa grazie ad una doppietta incredibile. Nuovo sorpasso con la stoccata da rapace a due passi dalla linea dopo l’iniziativa personale di Altobelli e la respinta di Mazzoni. A tempo scaduto, con i rossoverdi tutti buttati in avanti nel tentativo di recuperare, lo stesso Cacia venne pescato a meraviglia da Carpani in contropiede. Il sontuoso pallonetto col quale superò ancora l’estremo difensore avversario diede ufficialmente inizio alla festa sugli spalti del popolo bianconero. Anche l’anno successivo il Liberati sorrise al Picchio con il successo portato via (0-1) grazie al gol decisivo assestato dal promettente Favilli, oggi in forza proprio alla Ternana.

Altri tre punti pesanti per la corsa playoff quelli portati via nella seconda stagione di Sottil alla guida dell’Ascoli. Del match del 14 gennaio 2022 invece resta quel monologo imposto alle Fere fino al definitivo 4-2. Il primo tempo si chiuse già sul parziale di 3-0: doppietta di Maistro e tris su rigore di Caligara. Al rientro dall’intervallo i padroni di casa provarono a farsi sotto con Falletti, ma più tardi a chiudere i conti ci pensò Baschirotto. Andando ancora a ritroso il primo acuto in terra umbra dell’Ascoli resta quello del 15 novembre 1992 con il 2-0 firmato da Zanoncelli e Zaini. Infine l’ultimo match vide la vittoria della Ternana (0-1) con Palumbo. Domani una nuova pagina.

Massimiliano Mariotti