Ascoli: Salvezza vicina ma playoff lontani, rammarico per le occasioni perse

L’Ascoli si prepara a chiudere la pratica salvezza, ma quanto rammarico. Giunti a qualche settimana dall’epilogo sono state tante le occasioni perse dai bianconeri che nel corso del ritorno non hanno mai saputo cambiare marcia. Eppure bastava davvero poco per alzare l’asticella almeno un pochino. Il rendimento prodotto dalla squadra continua a rivelarsi estremamente deludente perché con qualche risultato utile in più oggi il gruppo condotto da Di Carlo avrebbe potuto già ottenere il mantenimento della categoria per tentare l’assalto alla zona playoff. Possibilità che, alla luce delle ultime dinamiche di campionato, difficilmente accadrà.

Negli ultimi giorni qualcuno ha addirittura sperato anche nell’esclusione della Lucchese dal campionato (eventualità prevista nell’ipotesi in cui i toscani dovessero non giocare due gare) per trarre ulteriore vantaggio dopo aver già beneficiato della corposa penalizzazione in classifica degli avversari. Con quei 6 punti in più infatti oggi i rossoneri avrebbero potuto dare vita ad un serrato testa a testa con l’Ascoli per chi alla fine sarà costretto a disputare i playout. Sempre togliendo la possibilità che al termine dell’ultima giornata tra penultima e quintultima non ci siano più di 8 punti di differenza. Fattispecie che vedrebbe la retrocessione diretta della 19esima con contestuale salvezza della 16esima.

Al di là del fatto che Mancini, in precedenza interessato alla società di corso Vittorio Emanuele, decida di pagare o meno gli stipendi, tecnico e giocatori della Lucchese sembrerebbero decisi ad andare avanti per difendere almeno l’onore. Tale situazione quindi costringerà l’Ascoli a doversi rimboccare le maniche per tornare ad essere davvero padrone del proprio destino. Cosa che quest’anno è avvenuta raramente. Sul fronte salvezza il cammino del Picchio è ormai giunto a pochi metri dal traguardo. Peccato per altri possibili finali di stagione.

La vittoria della Coppa Italia di serie C da parte del Rimini infatti ha ampliato la zona playoff inglobando anche l’11esima in classifica. Posto che attualmente vede in lizza il Pontedera con 44 punti, subito incalzato da Perugia e Carpi (entrambe a 43). Qui per l’Ascoli (39) recuperare 5 punti sui granata e 4 sulle altre due resta una missione estremamente complicata. I bianconeri di fatto dovrebbero vincerle tutte e tre per sperare che le altre ne perdano almeno due. E considerando che i bianconeri hanno portato a casa un solo successo negli ultimi 8 incontri, tutto il discorso pare teoricamente poco realizzabile.

Nella preparazione del match con la Torres il tecnico Di Carlo dovrà ridisegnare ancora una volta la linea difensiva sperando di poter schierare Curado. Le assenze di Piermarini e D’Amore lo costringeranno ad incrociare le dita per l’argentino, dirottando di nuovo Adjapong a sinistra.

Massimiliano Mariotti