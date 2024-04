Ascoli, serve il colpaccio. Una vittoria per crederci

Ascoli, adesso o mai più. Il confronto con il forte Venezia di Vanoli è sicuramente il genere di appuntamento meno indicato per provare a rialzarsi dopo una sconfitta pesante come quella di La Spezia, ma gli uomini di Carrera dovranno tornare a battere un colpo importante se davvero intendono restare in corsa per la salvezza. La settimana che ha condotto i bianconeri al duello ha implicato attente valutazioni sia in tema di approccio mentale sia sotto il mantenimento di un certo livello di aggressività e concentrazione per tutti i 90’. A meno sette partite dalla fine il destino e il futuro del Picchio restano ancora appesi ad un filo. Serve la scintilla. C’è bisogno del successo. E serve adesso. Altri esiti non aiuteranno affatto nel riaccendere le speranze. I risultati arrivati dagli altri campi nella giornata di ieri potrebbero avere una duplice valenza. Gli scontri diretti Ternana-Modena (0-0), Feralpisalò-Cosenza (2-2) e Spezia-Lecco (1-1) sono tutti terminati in pareggio e questo da un lato potrebbe sembrare un fattore positivo. Dall’altro però, nel malaugurato caso di un altro ko dell’Ascoli, in realtà tutte le dirette concorrenti finirebbero per guadagnare ancora un punto sui bianconeri. E arrivati in questa fase del campionato, ogni settimana che passa rende sempre meno partite a disposziione e più complicata la possibilità di rimontare. Tra tutti c’è bisogno di focalizzare le attenzioni anche sulla Feralpisalò che, nonostante gli scontri a sfavore, intanto ha momentaneamente annullato il ritardo dal Picchio.

Rialzarsi è necessario e dovrà passare per una prova generosa, intensa e aggressiva. Le uniche armi utili per contrastare e mettere in difficoltà un avversario che, se lasciato ragionare e palleggiare, potrà confermarsi letale. I sorvegliati speciali restano indubbiamente Pohjanpalo e Gytkjaer, ma potrebbe esserci un colpo di scena sulla possibile presenza del capocannoniere del campionato che nelle ultime ore ha atteso la nascita di suo figlio. Un canovaccio tattico sarà quello che vedrà l’attacco più forte del campionato (58 reti per il Venezia) duellare con la retroguardia del Picchi, di recente tornata ad essere poco granitica. Ma la sfida nella sfida sarà anche quella che vedrà Carrera e Vanoli l’uno di fronte all’altro. Entrambi, in periodi diversi, sono stati alla guida dello Spartak Mosca.

Massimiliano Mariotti