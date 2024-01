Ascoli, sì da Mantovani e Valzania . Si tratta con Ternana e Cremonese

Il mercato invernale dell’Ascoli è entrato nel vivo con le prime piste percorribili che iniziano piano piano a scaldarsi. Una trattativa ben avviata ancora di fatto non c’è, ma nelle prossime ore potrebbero decollare definitivamente alcune situazioni. Sono tre i nomi sui quali il direttore sportivo Marco Giannitti si prepara a far registrare alcune novità rilevanti e rispondono ai profili di Mantovani, Valzania e Pettinari. Il difensore di proprietà della Ternana avrebbe dato il suo placet per il trasferimento in bianconero. E in questo sicuramente avrebbe giocato un ruolo fondamentale il rapporto del giocatore con Castori che lo ha allenato nella stagione 2020-21, quando il tecnico era alla guida della Salernitana.

La Ternana, proprietaria del suo cartellino, aveva riscattato il centrale romano dai campani proprio nella scorsa estate con il 27enne che aveva deciso di legarsi agli umbri con un contratto fino al 2026. La sua stagione era iniziata all’interno dell’undici titolare, ma l’arrivo di Breda in panchina avrebbe visto Mantovani finire fuori dalle grazie del nuovo allenatore. Questo è stato uno dei fattori che lo avrebbe convinto a dare il suo ok al Picchio. L’ostacolo da superare però ora è quello legato alla trattativa tra le due società che, ad oggi, non si sono ancora messe a tavolino per affrontare il discorso. Cosa potrebbe accadere a breve.

L’idea del club di corso Vittorio Emanuele resta sempre quella di favorire l’arrivo di due elementi prima della gara di Parma. L’altro fronte sul quale l’Ascoli sta lavorando è quello legato a Valzania. Il centrocampista della Cremonese cerca il suo riscatto nel campionato di serie B dopo la passata stagione che lo aveva visto fare i conti con un brutto infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro quando indossava la maglia della Spal. Il centrocampista è tornato a giocare in Coppa Italia lo scorso 31 ottobre e mercoledì sera è rimasto in panchina contro la Roma. Il giocatore romagnolo apprezzerebbe il trasferimento all’Ascoli che per lui costituirebbe la possibilità di tornare a mettersi in luce in questa categoria.

Anche qui però si attende nelle prossime ore l’incontro tra le due società che cercheranno di capire quale potrebbe essere la formula ideale per favorire la sua cessione. Il suo vincolo con i lombardi, tra l’altro, terminerà il prossimo giugno. Infine bisognerà attendere per quanto riguarda Pettinari. Il centravanti della Reggiana si prepara a lasciare il capoluogo emiliano e proprio il club granata sta cercando di favorire la partenza del 31enne per il quale è stato il Picchio a mostrare interesse. Il giocatore si è detto pronto ad accettare la destinazione, ma ancora il discorso tra le due società non è decollato, anche se ciò potrebbe avvenire nel corso dei prossimi giorni.

Questo il possibile tris di nomi del Picchio.

Massimiliano Mariotti