Ascoli, si gioca oggi con l’Entella. Allerta meteo: la partita è rinviata

Tanto tuonò che piovve davvero. Le minacciose condizioni meteo alla fine non hanno lasciato scampo al match odierno che avrebbe visto l’Ascoli fare visita alla Virtus Entella con l’obiettivo di provare a cambiare marcia dopo aver approcciato in questa categoria portando a casa i primi 4 punti del campionato nelle prime due partite disputate. L’incontro sarà recuperato oggi pomeriggio con fischio d’avvio alle 16.30 chiaramente al Comunale di Chiavari. Confermata per l’occasione anche la diretta tv su Rai Sport che ieri di fatto era poi saltata a seguito della decisione presa dalla Lega Pro. Non poteva essere altrimenti date la situazione che nelle ultime ore ha investito il nord Italia e la riviera di Levante, tra cui appunto Chiavari. Il prolungamento dell’allerta meteo arancione su quasi tutte le province liguri hanno costretto il direttivo della serie C Now ad optare per il nuovo orario di gara che quindi vedrà le due contendenti sfidarsi oggi pomeriggio. "La Lega Pro, preso atto della comunicazione del sindaco della città di Chiavari dell’8 settembre 2024 – si legge nella nota diramata - con la quale viene data esecuzione a quanto disposto nell’ordinanza sindacale n. 2 del 10 gennaio 2023 relative alle ‘Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in caso di allerta o emergenza meteo-idrogeologica relative ai complessi sportivi pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Chiavari’, dispone, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, che la gara Virtus Entella-Ascoli, in programma domenica 8 settembre 2024 presso lo stadio Comunale di Chiavari (Ge), venga posticipata a lunedì 9 settembre 2024, con inizio alle ore 16.30". Lo spostamento al giorno successivo però ha generato non pochi disagi ai 74 sostenitori del Picchio che inizialmente avevano deciso di macinare centinaia di chilometri per essere al fianco dei bianconeri in una delle gare più delicate di questa prima parte della stagione. Probabilmente nel settore ospiti del Comunale sarà praticamente impossibile vedere presenti tutti coloro che avevano acquistato il biglietto, ma si prevede che riescano comunque ad esserci un numero di presenze che ruota attorno alla metà di quelle inizialmente stabilite. Per chi sarà costretto a rinunciare, la Virtus Entella nelle ore successive al rinvio ha comunicato che "i biglietti già acquistati saranno validi anche per la sfida di domani. Chi fosse impossibilitato a recarsi a Chiavari potrà chiedere il rimborso del biglietto entro le ore 19 di mercoledì 11 settembre, presso il punto vendita in cui ha acquistato il tagliando. Il rimborso per gli acquisti online potrà essere effettuato all’indirizzo mail ([email protected]) messo a disposizione.

Massimiliano Mariotti