Ascoli, si riparte dal Pineto. Nove gare per risalire la classifica

L’Ascoli si prepara ad affrontare il mese e mezzo probabilmente più importante della prima parte di stagione. Le vicissitudini e l’amarissimo andamento del campionato fatto registrare dai bianconeri potrà prendere una direzione, sicuramente ancora non decisiva, ma forse maggiormente precisa nel corso delle prossime 9 gare che accompagneranno il Picchio verso la fine dell’anno. Al giro di boa la formazione di Mimmo Di Carlo avrà davanti la possibilità di sovvertire l’andamento del terribile cammino inizialmente segnato dalla guida tecnica di Massimo Carrera e ora da Mimmo Di Carlo con in mezzo la parentesi della singola gara di Cristian Ledesma. A partire dal match di domenica, che vedrà l’Ascoli di scena a Pineto (avvio alle 17.30) davanti alla presenza di ben cinquecento sostenitori bianconeri, si svilupperà una serie di gare che sanciranno quale sarà il vero ruolo del Picchio in questo girone B di serie C. La situazione, allo stato attuale dei fatti, è decisamente drammatica e adesso se davvero si vorrà cercare di cambiare marcia sarà necessario iniziare a viaggiare a suon di vittorie. Arrivato sotto le cento torri da qualche settimana, la tappa prevista contro gli abruzzesi sarà uno snodo nevralgico anche per il tecnico Di Carlo che finora nelle sue prime tre gare ha fatto registrare soltanto sconfitte.

Di certo subentrare non è mai semplice. Provare a creare un ambiente compatto resta una missione complicata dopo la netta frattura venuta in essere tra la piazza e l’attuale proprietà. E considerando le gravi lacune presenti all’interno dell’organico allestito dal direttore Emanuele Righi, ecco quindi che l’unica arma nelle mani dell’allenatore saranno i risultati. Dopo la trasferta di Pineto si tornerà a giocare al Del Duca domenica 27 ottobre (inizio previsto alle 17.30) contro il Campobasso dell’ex socio Matt Rizzetta. I rossoblù stanno viaggiando a buon ritmo e in queste prime dieci giornate hanno più che doppiato l’Ascoli con i 17 punti messi già in cascina.

A seguire domenica 3 novembre il Picchio sarà di scena ad Arezzo (ore 17.30), avversaria già incontrata ad agosto nella Coppa Italia di serie C e di fronte alla quale era arrivata l’eliminazione. Una settimana dopo, domenica 10 (avvio alle 15) gli uomini di Di Carlo ospiteranno il Pontedera. Venerdì 15 invece alle 20.30 andrà in scena il derby marchigiano con la Vis Pesaro dell’ex Stellone. Domenica 24 ecco i bianconeri di nuovo in campo nella propria tana contro il Gubbio (ore 19.30).

Mentre domenica primo dicembre sarà la volta della difficile trasferta di Sassari, dove l’Ascoli se la vedrà con la Torres (ore 15). Gli incontri con Sestri Levante (domenica 6 alle 20.30) e Legnago (sabato 14 alle 15) chiuderanno il tormentato girone d’andata.

Massimiliano Mariotti