I bianconeri sfidano il Sestri Levante: biglietti in vendita per il match di Pasquetta

I bianconeri si giocheranno la certezza di mantenere la categoria in casa del Sestri Levante che a Perugia nell’ultimo turno disputato sono andati vicinissimo al colpaccio. Al Curi il match è terminato 2-2 con i liguri capaci di portarsi avanti per ben due volte.

Nella giornata di ieri la società ospitante ha comunicato in via ufficiale l’apertura della vendita dei biglietti per assistere all’incontro in programma lunedì di Pasquetta, 21 aprile, allo stadio Sivori con avvio previsto alle ore 15. Il prezzo unico stabilito per i biglietti relativi al settore ospiti sarà di 13 euro. Tariffa alla quale verrà applicata una lieve maggiorazione per i diritti di prevendita.

Il circuito di riferimento per procedere all’acquisto dei titoli di accesso all’impianto è Etes (come on web). La vendita sarà possibile fino alle ore 19 di domenica 20 Aprile.

Nonostante i malumori e la divergenza venuta in essere tra la tifoseria e l’attuale proprietà il popolo bianconero non farà mancare il proprio sostegno alla squadra nell’appuntamento decisivo per la salvezza.