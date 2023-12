Ascoli-Spezia, dirige Marchetti di Ostia Lido

Ascoli-Spezia sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Ad assisterlo ci saranno Davide Moro di Schio e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto uomo ufficiale Francesco Zago di Conegliano. Al var invece vedremo all’opera Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco con Luca Zufferli di Udine a coadiuvarlo. Tre i precedenti fatti registrare dal Picchio con Marchetti. Il bilancio parla di due successi e una sconfitta. Fu lui a dirigere il match andato in scena lo scorso 11 febbraio che sancì l’avvio dell’esperienza di Breda sulla panchina bianconera dopo l’esonero di Bucchi. Il confronto al Del Duca contro il Perugia vide il successo dell’Ascoli per 1-0 con il gol vittoria di Collocolo. Due stagioni prima (2020-21) la formazione di Sottil (in quell’occasione sostituito in panchina dal vice Baroncelli) riuscì invece sbancare Lecce per 2-1 con l’incredibile doppietta di bomber Dionisi. Quelli messi a segno furono i primi due gol dell’attaccante col Picchio.