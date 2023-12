"Ascoli-Spezia, tutti al Del Duca". I tifosi spingono il popolo bianconero

’Ascoli-Spezia: tutti al Del Duca’. I tifosi si stringono attorno alla squadra per far sentire tutto il proprio calore in vista della gara di sabato con i liguri (avvio alle 14). Incontro che l’Ascoli di Castori dovrà cercare di vincere a tutti i costi per evitare di aggravare una situazione di classifica già da alcune settimane deficitaria. Gli Ultras 1898 attraverso una nota diramata sui propri canali hanno invitato tutta la tifoseria bianconera ad essere presente domani alle 18 al Picchio Village per spronare giocatori e staff in vista del duello che si consumerà al cospetto di un avversario a sua volta in crisi e alla disperata ricerca di quella vittoria necessaria per invertire la rotta dopo un avvio di campionato da dimenticare. L’apporto del popolo ascolano in questa prima parte della stagione come sempre non è mai mancato, nel bene e nel male, ma mai come in questa occasione risulterà fondamentale la spinta del pubblico di casa. Anche per sopperire alle tante e pesanti assenze di organico che stanno creando non pochi problemi al nuovo tecnico nella preparazione e nella gestione del match. Il club di corso Vittorio, come annunciato dal patron Massimo Pulcinelli, ha deciso di chiamare a raccolta i tifosi in occasione del primo vero e importante snodo cruciale per la salvezza, applicando prezzi popolari nei settori curva nord e tribuna est Mazzone. Una scelta operata per favorire un afflusso maggiore rispetto a quello avuto nelle ultime partite casalinghe.

Questo il comunicato ufficiale diramato da corso Vittorio Emanuele: "Il popolo bianconero nelle situazioni di difficoltà risponde sempre presente e si stringe, ancor più forte, attorno alla squadra, comprendendo la delicatezza della situazione e la sottile linea che separa l’istinto, legato alla carenza di risultati, dalla razionalità, di chi fermamente crede nell’ennesima scalata del Picchio. ‘Voglio incendiare la piazza’ – la metafora di mister Castori il giorno del suo ritorno sulla panchina dell’Ascoli e, certamente, il match di sabato sarà un misto di energia, calore e passione che la tifoseria bianconera ha dimostrato di saper creare in questi momenti, trasformando il Del Duca in un’arena infuocata". Nello scontro diretto per il mantenimento della categoria, da non sbagliare assolutamente, ecco così che saranno praticati prezzi speciali. Le tariffe intero subiranno una diminuzione del 44% sia in tribuna Mazzone che in curva nord. Nel primo caso il prezzo del biglietto sarà di 14 euro, mentre nell’altro settore il tagliando sarà messo in vendita a 10 euro; under 14 sempre a 3 euro in entrambi i casi. La prevendita inizierà oggi pomeriggio alle 16 sulla piattaforma online e in tutti i punti abilitati del circuito Ticketone. La sfida tra Ascoli e Spezia è già iniziata.

Massimiliano Mariotti