Ascoli-Ternana è sfida tra bomber. Corazza contro Cianci: largo ai gol

Ternana-Ascoli si giocherà soprattutto sul duello che andrà in scena tra i marcatori più prolifici del girone B di serie C. Sarà una sfida tra bomber quella che vedrà contrapposti Pietro Cianci da un lato e Simone Corazza dall’altro. Quando sono già andate in archivio 8 giornate di campionato, sono loro i due nomi in grado di diventare subito protagonisti del torneo. Due profili differenti dotati di caratteristiche tecniche e fisiche diverse. Unico punto in comune il ‘killer instinct’ mostrato sotto porta. Per entrambi eludere le marcature avversarie e infilare la sfera alle spalle del portiere avversario riesce come bere un bicchier d’acqua. Il periodo che stanno vivendo i due centravanti risulta essere particolarmente importante. Cianci si è aggiudicato il premio come miglior giocatore della serie C, tra tutti e tre i gironi, del mese di settembre. Corazza grazie alle sue fiammate, invece, ha dimostrato ancora una volta che con lui nei paraggi la vita diventa dura per qualsiasi difensore. Il percorso intrapreso in questa prima parte della stagione da Ternana e Ascoli è sostanzialmente diverso, ma i due attaccanti hanno già iniziato a contribuire alle rispettive cause con un bottino di gol non indifferente. Gli umbri sono indubbiamente partiti per vincere il campionato e, ad oggi, il testa a testa pare proprio essere quello che li sta vedendo rincorrere il Pescara. L’Ascoli invece, seppur attualmente ha dimostrato di essere ancora molto lontano dalla possibilità di correre per il ritorno in cadetteria, sta cercando di trovare la propria dimensione per poi magari rientrare nella bagarre che si svilupperà tra i primi 5-6 posti del girone.

In questo momento di difficoltà per il Picchio c’è una classifica da risalire ed è ancora presto per dire se i bianconeri avranno le carte in regola per riuscirci. A dirlo saranno solo ed esclusivamente le prestazioni e i risultati. L’unica certezza per adesso sono le reti del Joker. Cinque sigilli, esattamente come il proprio rivale, in grado di costituire un faro fisso ed intenso da seguire nel buio di una notte che ora mister Di Carlo proverà a scacciare quanto prima. Nonostante i risultati poco felici Corazza ha dimostrato di esserci lo stesso. La possibilità di uscire indenni dal Liberati passerà sia per il suo fiuto del gol che per una reazione tanto attesa da quel reparto difensivo apparso di recente troppo leggero e vulnerabile.

Anche ieri la squadra ha proseguito la preparazione in vista del delicatissimo incontro di domani sera (avvio alle 20.45). Le sensazioni sono che il nuovo tecnico bianconero possa proseguire su quel 4-3-1-2 che col Pescara aveva fornito qualche buona risposta. Qualora l’assetto scelto sia questo saranno pochi i dubbi da sciogliere.

