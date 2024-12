Ascoli: terza vittoria consecutiva sotto la guida di Mimmo Di Carlo

La terza vittoria consecutiva, il settimo risultato utile di fila, ha consentito al tecnico Mimmo Di Carlo di continuare l’opera di risalita della classifica con altri tre punti fondamentali. L’Ascoli con il poker rifilato al Sestri Levante (4-1) è riuscito a fare un bel balzo in avanti, ma la strada da percorrere è ancora lunga.

"Anche durante i quattro pareggi di fila meritavamo almeno due vittorie – sostiene l’allenatore del Picchio -. Stiamo crescendo e abbiamo ampi margini di miglioramento. Sul loro palo nel primo tempo bisognava evitare di perdere il pallone. Tutti però ci hanno messo cuore e determinazione. Bisogna lavorare sui particolari. Complimenti alla squadra. Questa è una vittoria che dà morale, fiducia e fa anche classifica. Marsura ha fatto un bellissimo gol. Lui è un giocatore per noi importante. È fondamentale aver vinto questo scontro diretto. Non bisogna accontentarsi perché questa squadra ha qualità. La prossima partita a Legnago non sarà facile. Servirà la giusta attenzione. In questo campionato non bisogna sottovalutare nessuno".