Ascoli, trasferta senza gli ultras. Nessun tifo nella sfida col Milan Futuro

L’Ascoli sfiderà il Milan Futuro senza contare sul supporto dei sempre caldi e appassionati tifosi al seguito. Nella giornata di ieri gli Ultras 1898, mediante una nota ufficiale diramata sui propri canali social, hanno annunciato che non saranno presenti allo stadio Speroni di Busto Arsizio per sostenere i bianconeri in occasione del confronto che, sabato prossimo con avvio alle 18.30, vedrà il Picchio chiamato a reagire per dimenticare subito il brutto scivolone di Chiavari. "No alle squadre B – tuonano i supporters ascolani -. Da sempre, il nostro gruppo e la nostra squadra, nel solco tracciato dal grande Costantino Rozzi, si sono fatti carico della battaglia contro l’arroganza dei potenti. Difendiamo le piccole realtà che, con passione e sacrificio, mantengono viva la vera essenza del calcio. Le squadre B sono l’ennesima manovra per favorire i grandi club, soffocando chi rappresenta le città, i tifosi veri, e la nostra storia. In poche parole, vogliono cancellare ciò che rende il calcio autentico. Le categorie inferiori sono l’ultimo baluardo di un calcio genuino, radicato nelle nostre famiglie e nei nostri quartieri. Le squadre B non fanno altro che servire gli interessi delle grandi società e del loro calcio milionario, sempre più distante dalla realtà che viviamo".

"Le seconde squadre – spiegano ancora – non sono solo una minaccia, ma un affronto ai veri valori del nostro sport e un pericolo concreto per le realtà locali. Se chi sta in alto vuole distruggere le categorie minori e soffocare le società storiche, quelle che rappresentano le comunità e il cuore del calcio, noi non staremo a guardarli come scimmiette ammaestrate. Non saremo complici".

"Per questo motivo – concludono i tifosi –, sabato non presenzieremo alla partita Milan Futuro-Ascoli". Il tema legato alle seconde squadre nel corso degli ultimi tempi ha spesso animato anche la Lega di serie B dove però il presidente Mauro Balata si è sempre detto contrario. Diversamente rispetto a quanto accaduto in Lega Pro dove nella stagione in corso il numero delle squadre B (già presenti Juve Next Gen e Atalanta U23) addirittura ha visto l’ingresso anche del Milan Futuro che alla resa dei conti ha potuto prendere il posto lasciato vacante dall’Ancona dopo la mancata iscrizione. Sul campo il tecnico Massimo Carrera anche ieri ha proseguito la preparazione del prossimo incontro sulla tabella di marcia del Picchio. La sconfitta in casa della Virtus Entella ha generato molti malumori a causa del non gioco espresso dalla squadra. Contro i rossoneri sarà attesa un passo avanti proprio sotto questo aspetto. In difesa l’Ascoli potrà contare sul possibile rientro di Gagliolo, mentre sulla corsia di destra rivedremo Adjapong dal primo minuto. Qualcosa potrebbe essere rivisto anche in attacco dove Achik ha deluso le aspettative.

