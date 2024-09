Ascoli, Tremolada si presenta : "Sono qui per farvi divertire"

Luca Tremolada si presenta ai tifosi dell’Ascoli. Il trequartista arrivato in bianconero nelle ultime ore di mercato è stato sicuramente l’ingresso che ha permesso al reparto avanzato di alzare l’asticella. Il 32enne milanese si sta già allenando con la squadra da alcuni giorni e potrebbe fare il suo esordio domenica sera nel match in trasferta contro la Virtus Entella. "È un piacere essere qua – commenta il giocatore alla web tv del club–, è stato tutto super fin da subito. Il direttore sportivo, i compagni, la società e lo staff mi hanno accolto benissimo. Vengo qui con tanto entusiasmo e tanta voglia di divertire. Sono convinto che possiamo fare grandi cose. Lunedì ne abbiamo avuto un assaggio. Con la Pianese è stata comunque una partita dura e difficile. L’abbiamo portata a casa nonostante tante cose che dobbiamo migliorare".

"Era importante – conclude – partire col piede giusto in casa davanti ai nostri tifosi che saranno fondamentali per tutta la stagione. Non vedo l’ora di scendere in campo e iniziare". Dopo tanti anni trascorsi in cadetteria, gli ultimi due con la maglia del Modena, il giocatore ha deciso di raccogliere senza troppi indugi la chiamata dell’Ascoli nonostante la categoria inferiore. "La serie C è questa – prosegue –-. Risulta prezioso non prendere gol perché poi davanti con i giocatori di qualità possiamo far male. Qui ce ne sono tanti. Questa categoria per certi aspetti è molto difficile, però se riusciamo a creare quell’unità di intenti che poi ti portano a fare belle prestazioni, credo che poi usciranno fuori anche le qualità dei singoli e del gioco. Dominare le partite e fare calcio sono le due cose più importanti. L’equilibrio tra questi due fattori poi ti aiuta a centrare i risultati. Bisognerà entrare in campo consapevoli che ogni volta è una guerra".

"Il nostro – dice ancora – sarà un girone con tante squadre che hanno voglia di tornare in B. Noi siamo una di quelle. Ci dobbiamo concentrare principalmente su noi stessi a prescindere dalle altre squadre. Affronteremo partite complicate o dove andremo in difficoltà, ma sono convinto che il nostro futuro possiamo deciderlo noi. Questa è una squadra forte e noi dobbiamo creare un bellissimo gruppo. C’è entusiasmo dentro lo spogliatoio e questa fa la differenza". La trattativa per favorire il suo arrivo all’Ascoli è emersa soltanto nell’ultimo giorno di trattative, ma in realtà il club di corso Vittorio Emanuele aveva messo nel mirino il trequartista da parecchio tempo. "All’inizio non sapevo di questo interessamento – conclude – l’ho appreso solo negli ultimi giorni. Quando è arrivato l’accordo non ho avuto problemi a rimettermi in gioco dopo tanti anni di B. Indipendentemente dalla categoria è importante avere una squadra dove i valori tecnici e umani vengono esaltati. A Modena non era più così, quindi era ora di cambiare".

Massimiliano Mariotti